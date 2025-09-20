clear sky
ИЗВУЧЕНИ ДОБИТНИЦИ ИГРЕ "УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ" Ево ко је добио електрични аутомобил и дуплекс

20.09.2025. 18:54 18:58
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Youtube Prinscreen/ Naled

У првом извлачењу новог циклуса наградне игра "Узми рачун и победи" вечерас су извучена два добитника електричног аутомобила "фијат панда ла прима" Слободан Ђорђевић и Милијана Кондић и добитница дуплекса у насељу Земунске капије Сања Вујић.

Она је куповину од 400 динара извршила у Земуну, преноси РТС. 
    

Слободан Ђорђевић је уплату од 1.100 динара извршио у Старој Пазови, док је Милијана Кондић уплату од 119 динара обавила у Зрењанину.
    

Добитнике је извукао атлетичар Алекса Кијановић.
    

Наградни фонд увећан је са 10 аутомобила, и то са пет хибридних и пет електричних Фијат Гранде Панда модела. 
    

Уз аутомобиле, наградни фонд обухвата пет станова у Београду, у насељу Земунске капије, укупне вредности 1,2 милиона евра. У питању су трособни дуплекс станови, од којих сваки има по 91 квадрат.
    

Грађани од 1. маја уносе фискалне рачуне у апликацију "Узми рачун и победи", а до сада је унето укупно 129 милиона рачуна, док је регистровано 376.000 корисничких налога. 
    

Наградну игру организује Влада Републике Србије, уз подршку НАЛЕД-а.
    

У игри могу да учествују сви фискални рачуни који су издати почев од 1. јануара 2025. године, без обзира на вредност.
    

С обзиром на то да је реч о новом кругу наградне игре потребно је да се учесници поново региструју путем апликације "Узми рачун и победи". 
    

Регистрација се врши уносом: броја мобилног телефона додељеног у Србији, имена, презимена, места, адресе и регистарског броја личне карте. Апликација "Узми рачун и победи" доступна је у продавницама Google Play, Apple и Huawei.
    

И овога пута безготовинска плаћања дуплирају шансу за добитак. Уносом у апликацију, сваки фискални рачун добија јединствени код, а уколико је на рачуну забележен безготовински начин плаћања (картицом, инстант и др.), добија се и још један, додатни код.          
Сви додељени кодови равноправно учествују у јавним извлачењима.    
    

Право учешћа у наградној игри и извлачењу награда имају сва пунолетна лица са пребивалиштем или боравиштем на територији Републике Србије која фискални рачун са QR кодом, издатим током 2025. године на територији Републике Србије у складу са Законом о фискализацији, унесу путем мобилне апликације "Узми рачун и победи", тако што скенирају QR код или унесу ручно ПФР број и ПФР време рачуна.

Узми рачун и победи наградна игра добитници
Вести Друштво
