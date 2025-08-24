ЈУТРО КИШОВИТО ПОТОМ СЛЕДИ ПРОМЕНА Ево ког датума стижу пљускови са грмљавином
У Србији ће данас на крајњем северу бити претежно сунчано, док се у осталим крајевима ујутро и преподне очекује пролазно наоблачење, тек понегде са краткотрајном кишом.
После подне разведравање, саопштио Републички хидрометеоролошки завод.
Ветар слаб и умерен, на истоку и југоистоку повремено и јак, северозападни, увече у слабљењу.
Најнижа температура од 9 до 15, а највиша од 22 до 26 степени Целзијуса.
У току ноћи на југозападу и југоистоку Србије, уз локални развој облачности, киша и локални пљускови с грмљавином.
Време наредних дана
Када је реч о изгледима времена за наредних седам дана, до петка 29. августа се очекује претежно сунчано време, у брдско-планинским пределима повремено уз променљиву облачност, која у понедељак 25. августа на југозападу и југу може условити изоловану појаву краткотрајног пљуска с грмљавином.
Биће и све топлије, од среде максималне температуре поново изнад 30, а најтоплији дан биће петак, када се очекује и преко 35 степени.
За дане наредног викенда 30. и 31. августа температура у мањем паду, а киша и локални пљускови с грмљавином се местимично очекују у суботу.