КАО У РЕРНИ Топлотни талас и даље пржи по Србији! ОГЛАСИО СЕ РХМЗ Ево у ком граду је измерена НАЈВИША ТЕМПЕРАТУРА И даље попаљени МЕТЕОАЛАРМ

Најсвежије на Копаонику

БЕОГРАД: У 16 часова најтоплије је било у Ћуприји, где је измерена температура од 38 степени Целзијуса, а најсвежије на Копаонику, где су забележена 23 степена на температурној скали, објавио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).

У Нишу и Лесковцу је за само један степен свежије у односу на Ћуприју, што значи да је у тим градовима температура достигла 37 подељак на Целзијусовој скали.
 

Тренутна температура у Београду је 35 степени, као и у Сомбору, Зрењанину, Новом Саду, Кикинди, Сремској Митровици, Ваљеву и Куршумлији.
 

РХМЗ је раније упозорио на високе температуре од 11. до 17. августа, наводећи да ће максималне температуре у већини места бити од 34 до 38 степени, локално и око 40.
 

Црвени метео аларм, који означава опасно време, данас је на снази у источној југоисточној Србији и на Косову и Метохији, а у остатку земље је наранџасти метео аларм
 

