few clouds
28°C
07.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1718
usd
101.1584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ ДЕМАНТУЈЕ ГЛАСИНЕ: Нема потврђеног случаја ретке алергије на месо у Новом Саду

07.08.2025. 14:23 14:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Ургентни центар КЦВ Фото: Дневник.рс

Универзитетски клинички центар Војводине (УКЦВ) демантовао је наводе који су се појавили у медијима и на друштвеним мрежама о наводно потврђеном првом случају алфа-гал синдрома – ретке алергије на црвено месо која се може развити након убода крпеља.

Како се наводи у званичном саопштењу УКЦВ, информација која се шири путем друштвених мрежа и коју је првобитно објавило Удружење „Алергија и ја“, није тачна и није потекла из ове здравствене установе.

„Није тачно да је у Универзитетском клиничком центру Војводине потврђен случај алфа-гал синдрома“, поручили су из УКЦВ, додајући да особа по имену др Бранимир Дакић, којем су приписане изјаве у појединим медијима, није запослена у овој установи.

Клинички центар позива медије и јавност да, пре објављивања информација од здравственог значаја, провере податке са релевантним институцијама како би се избегло ширење дезинформација.

„Остајемо посвећени тачном информисању грађана и пружању највишег нивоа здравствене заштите“, закључује се у саопштењу Службе за односе с јавношћу УКЦВ.

клинички центар војводине
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај