КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ ДЕМАНТУЈЕ ГЛАСИНЕ: Нема потврђеног случаја ретке алергије на месо у Новом Саду
Универзитетски клинички центар Војводине (УКЦВ) демантовао је наводе који су се појавили у медијима и на друштвеним мрежама о наводно потврђеном првом случају алфа-гал синдрома – ретке алергије на црвено месо која се може развити након убода крпеља.
Како се наводи у званичном саопштењу УКЦВ, информација која се шири путем друштвених мрежа и коју је првобитно објавило Удружење „Алергија и ја“, није тачна и није потекла из ове здравствене установе.
„Није тачно да је у Универзитетском клиничком центру Војводине потврђен случај алфа-гал синдрома“, поручили су из УКЦВ, додајући да особа по имену др Бранимир Дакић, којем су приписане изјаве у појединим медијима, није запослена у овој установи.
Клинички центар позива медије и јавност да, пре објављивања информација од здравственог значаја, провере податке са релевантним институцијама како би се избегло ширење дезинформација.
„Остајемо посвећени тачном информисању грађана и пружању највишег нивоа здравствене заштите“, закључује се у саопштењу Службе за односе с јавношћу УКЦВ.