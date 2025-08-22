broken clouds
КОЛИКО СЕ ЧЕКА НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА Најдужа задржавања на Батровцима

22.08.2025. 18:48 18:50
БЕОГРАД: Према информацијама Управе граничне полиције добијеним у 17.15, путничка моторна возила се на граничним прелазима наше земље најдуже задржавају на излазу на Батровцима, и то четири сата, саопштио је Ауто Мото Савез Србије.

На Хоргошу 2 и Шиду, на излазу, задржавања на путничким терминалима су 120 минута.

На граничном прелазу Сот, на излазу, задржавање за путничка моторна возила је 60 минута.

На излазу на Хоргошу путничка возила чекају 45 минута, а на Келебији пет минута краће.

На Градини и Прешеву, на улазу, задржавања на путничким терминалима су 30 минута, а исто толико и на прелазу Сремска Рача, док је на излазу за теретна моторна возила просечно чекање 60 минута.

На преосталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила.

Гранични прелаз гранични прелази
Вести Друштво
