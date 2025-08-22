КОЛИКО СЕ ЧЕКА НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА Најдужа задржавања на Батровцима

БЕОГРАД: Према информацијама Управе граничне полиције добијеним у 17.15, путничка моторна возила се на граничним прелазима наше земље најдуже задржавају на излазу на Батровцима, и то четири сата, саопштио је Ауто Мото Савез Србије.

На Хоргошу 2 и Шиду, на излазу, задржавања на путничким терминалима су 120 минута.

На граничном прелазу Сот, на излазу, задржавање за путничка моторна возила је 60 минута.

На излазу на Хоргошу путничка возила чекају 45 минута, а на Келебији пет минута краће.

На Градини и Прешеву, на улазу, задржавања на путничким терминалима су 30 минута, а исто толико и на прелазу Сремска Рача, док је на излазу за теретна моторна возила просечно чекање 60 минута.

На преосталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила.