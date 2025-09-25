КОМАРЦИ НЕ ПОСУСТАЈУ Расте број оболелих од грознице Западног Нила АКО КРЕЋЕТЕ НА ПУТ, ЕВО ШТА БАТУТ ПРЕПОРУЧУЈЕ
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” саопштио је данас да је на територији Србије до 21. септембра регистровано 57 случајева оболевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији.
Према подацима достављеним Батуту, пријављени случајеви грознице Западног Нила су на територији 12 округа, и то у Београду 23, у Јужнобачком округу 11, Средњобанатском четири, као и у Браничевском округу, а у Јужнобанатском округу три, као и Подунавском.
У Севернобанатском, Моравичком и Шумадијском округу забележена су два случаја.
По један случај забележен је у Поморавском, Рашком и Западнобачком округу.
Међу оболелима доминирају особе мушког пола, а све су просечне старости 68 година.
У циљу смањења ризика од заражавања вирусом Западног Нила, препоручује се примена мера личне заштите од убода комараца.
Препоруке које „Батут” наводи су употреба репелената на откривеним деловима тела приликом боравка на отвореном, ношење одеће дугих рукава и ногавица и светлих боја. Препоручљиво је да гардероба буде комотна, јер комарци могу да убадају кроз припијену одећу, као да се избегава боравак на отвореном у периоду најинтензивније активности комараца – у сумрак и у зору.
Такође, „Батут” наводи да у заштити од комараца доприноси употреба заштитне мреже на прозорима, вратима и око кревета, као боравак у климатизованим просторима, јер је број инсеката у таквим условима знатно смањен.
Истичу да је пожељно избегавати подручја са великим бројем инсеката, као што су шуме и мочваре.
Осим тога, пожељно је смањење броја комараца на отвореном где се ради, игра или борави, што се постиже исушивањем извора стајаће воде, јер се на тај начин смањује број места на које комарци могу да положе своја јаја.
У случају путовања у иностранство, поготово ако се ради о тропском и суптропском подручју, обавезно се придржавати свих мера превенције.
У сезони надзора 2025. године, до 17. септембра у државама Европске уније и Европске економске заједнице случајеви оболевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији су регистровани у Грчкој, Италији, Румунији, Француској, Бугарској, Мађарској, Шпанији, Албанији и Турској.
Грозница Западног Нила је сезонско обољење које се преноси убодом зараженог комарца, а главни вектор, односно преносилац вируса је Culex pipiens, врста комарца која је одомаћена и код нас.