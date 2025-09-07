КОНТРОВЕРЗНЕ СЦЕНЕ КОЈЕ СУ ПРОСЛАВИЛЕ МИРУ ФУРЛАН Од „Чуда невиђеног“ до „Љепоте порока“
Сазнајте која југословенска глумица је доживела врхунац своје каријере кроз контроверзне и експлицитне улоге које су је прославиле.
Неке глумицезахваљујући експлицитним сценама постале су велике звезде, док се друге тих улога данас стиде. У оба случаја, једно је сигурно – овакве сцене привлачиле су велику пажњу публике и медија. Међу онима које су оставиле упечатљив траг на овај начин била је и Мира Фурлан.
Икона југословенског филма
Једна од најпознатијих југословенских глумица остварила је велики број значајних улога. Филм „Чудо невиђено“, у којем се појављује нага, често се истиче као дело које је донело праву револуцију у домаћој кинематографији.
Први кораци у еротским улогама
У филму „Киклоп“ Антуна Врдољака Мира Фурлан се први пут представила као вамп – у једној сцени кроз спаваћицу су јој се назирале груди. Потпуно неспутано се скинула тек у остварењима „Писмо – глава“ Бахрудина Бате Ченгића и „Љепота порока“ Живка Николића.
Поглед из женске перспективе
О тим сценама Мира је касније рекла:
„То се каже? Никад тако нешто нисам чула, ни тада ни касније. Наши домаћи режисери нису знали шта да раде са глумицама осим да их скидају. Тако да то није била нека нарочита новина. Нисам сигурна да ли је ико и приметио разлику између уобичајеног безразложног, воајерског, простачког, експлоататорског сексуализирања жена на нашем филму од Живковог покушаја да у овом филму проговори из позиције жене као потпуног оутсајдера у друштву.“
„Љепота порока“ – шок и успех
У овом филму Фурлан је играла конзервативну сељанку која је шокирана када схвати да је послата на рад у нудистички камп. Управо тамо њен лик доживљава први оргазам, кроз еротске игре са страним туристима (Алаин Noury и Инес Котман). Филм је постигао велики успех у Совјетском Савезу, где публика није била навикла на оваква остварења из социјалистичких земаља.
Телевизијска остварења и серија „Путовање у Вучјак“
Мира Фурлан се скидала и у телевизијској серији „Путовање у Вучјак“ Еде Галића, у којој је Иво Штивичић прерадио Крлежин предложак „Вучјак“. Раде Шербеџија је у њој имао задатак да бира између лика Мире Фурлан и Милене Дравић.
Иако замишљена као озбиљна драма, серија је местимично више личила на акционо остварење са сценама секса и пуцњаве. У биоскопима је приказивана под насловом „Хорватов избор“, али је формат серије ипак био примеренији за такав материјал.