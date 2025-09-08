КРИТИЧНО СТАЊЕ НА ДУНАВУ НИЗВОДНО ОД НОВОГ САДА, РХМЗ УПОЗОРАВА Водостаји на српским рекама су на минимуму ВЕЛИКА ПРЕТЊА ПО ЕКОСИСТЕМ
Републички хидрометеоролошки завод упозорава на алармантно стање наших река.
Наиме, водостаји су достигли биолошки минимум, што значи да воде има толико мало да опстанак живота у њима постаје крајње угрожен. Ово није само низак водостај – реч је о критичној ситуацији која директно угрожава целокупан водени екосистем.
Према последњем саопштењу, на целом току Саве, на Дунаву испод Новог Сада и на Тиси код Титела, воде ће наредних дана бити испод минималних нивоа потребних за пловидбу. Слично је и на Колубари са притокама, на Јадру, Млави, Пеку, Црном и Белом Тимоку, на Великој Морави и Западној и Јужној Морави са притокама – сви протицаји приближавају се минималним вредностима за нормалан живот воденог света.
Ситуација је критична јер се у плитким водама животне прилике драматично погоршавају. Ниво кисеоника опада, температура воде расте, а многе рибе и други водени организми једва преживљавају. Репродукција је угрожена, а бројност многих врста опада.
Смањена количина воде такође концентрише загађиваче из индустрије, пољопривреде и отпадних вода, стварајући токсичне услове за цео биљни и животињски свет.
Стање на рекама је алармантно, а свака нова кап воде која не буде изгубљена може бити одлучујућа за спас наше флоре и фауне.