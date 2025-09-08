overcast clouds
КРИТИЧНО СТАЊЕ НА ДУНАВУ НИЗВОДНО ОД НОВОГ САДА, РХМЗ УПОЗОРАВА Водостаји на српским рекама су на минимуму ВЕЛИКА ПРЕТЊА ПО ЕКОСИСТЕМ

08.09.2025. 09:37 10:03
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Илустрација, Дневник
Фото: Илустрација, Дневник

Републички хидрометеоролошки завод упозорава на алармантно стање наших река.

Наиме, водостаји су достигли биолошки минимум, што значи да воде има толико мало да опстанак живота у њима постаје крајње угрожен. Ово није само низак водостај – реч је о критичној ситуацији која директно угрожава целокупан водени екосистем.

Према последњем саопштењу, на целом току Саве, на Дунаву испод Новог Сада и на Тиси код Титела, воде ће наредних дана бити испод минималних нивоа потребних за пловидбу. Слично је и на Колубари са притокама, на Јадру, Млави, Пеку, Црном и Белом Тимоку, на Великој Морави и Западној и Јужној Морави са притокама – сви протицаји приближавају се минималним вредностима за нормалан живот воденог света.

3
Фото: Дневник/ Филип Бакић

Ситуација је критична јер се у плитким водама животне прилике драматично погоршавају. Ниво кисеоника опада, температура воде расте, а многе рибе и други водени организми једва преживљавају. Репродукција је угрожена, а бројност многих врста опада.

Смањена количина воде такође концентрише загађиваче из индустрије, пољопривреде и отпадних вода, стварајући токсичне услове за цео биљни и животињски свет.

Стање на рекама је алармантно, а свака нова кап воде која не буде изгубљена може бити одлучујућа за спас наше флоре и фауне.

РХМЗ Метео водостај
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
