„Крвави месец“ ће се видети и у Србији У НЕДЕЉУ ПОТПУНО ПОМРАЧЕЊЕ МЕСЕЦА Креће у 19.30, а ево до када ће трајати

01.09.2025.
Дневник
Танјуг
месец
Фото: pexels.com

БЕОГРАД: Потпуно помрачење Месеца моћи ће у целости да се посматра из Србије у недељу 7. септембра, саопштено је данас из Астрономског друштва "Руђер Бошковић" из Београда.

Како се наводи, у Србији ће се Месец делимично помрачен појавити на истоку у вечерњим сатима, а у Београду ће изаћи у 19 часова. 
 

Потпуно помрачен ће бити од 19:30 до 20:52. 
 

Последњи контакт са Земљином сенком ће бити у 21:56, а са тешко уочљивом полусенком у 22:56.
Уколико буде ведро, Београђани ће ову интересантну појаву уз стручне коментаре моћи да прате и са терасе Народне опсерваторије на Калемегдану.
 

Све фазе помрачења ће моћи да се посматрају из Индије, Кине, централне Русије, Казахстана и западне Аустралије, а неће се видети ни из Северне ни из Јужне Америке.   
 

Према проценама, ову појаву моћи ће да види око 77 одсто становника Земље. 
 

За време помрачења Месец пролази кроз Земљину сенку, а до његове површине од Сунчеве беле светлости кроз Земљину атмосферу пролази само црвена боја, па Месец има бакарноцрвену боју, због чега се на Западу често назива "крвави Месец". 
 

Помрачење Месеца се прати голим оком.

помрачење месеца Руђер Бошковић астрономска појава астрономско друштво Астрономско друштво Руђер Бошковић
