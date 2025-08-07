Трајаће чак 6 минута и 23 секунде СТИЖЕ НАЈДУЖЕ ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА У ОВОМ ВЕКУ! НОЋ ЋЕ ЗАМЕНИТИ ДАН Да ли ће Срби поново спуштати ролетне?
Светски астрономи ових дана са одушевљењем пишу и најављују један од најспектакуларнијих небеских догађаја, који нас додуше чека тек за две године, тачније 2. августа 2027, али је усхићење у научним круговима већ велико.
Овог датума доћи до потпуног помрачења Сунца које ће трајати чак 6 минута и 23 секунде - најдуже у овом веку! Оно ће бити видљиво и из наше земље, а оно што још памтимо и препричавају јесте и сличан спектакл из 1999. године, али који је тада Србима утерао страх у кости! Овај феномен Срби су тада масовно "пратили" замандаљани у својим кућама!
Помрачење које се најављује за 2027. годину ће бити највидљивије у неким деловима Европе, Северне Африке и Блиског истока, док ће делимично помрачење моћи да се посматра и из других делова света.
На Балкану, укључујући Србију, очекује се делимично помрачење, али ће и оно бити довољно упечатљиво за све љубитеље астрономије. Тренутак када Месец потпуно буде заклонио Сунце на неколико минута десиће се изнад Северне Африке, када ће ноћ заменити дан.
Помрачење Сунца
Помрачење Сунца настаје када се Земља, Месец и Сунце поређају у истој равни тим редоследом. То се обично дешава једном месечно, али је Месец обично превисоко или прениско да би директно блокирао Сунчеву светлост. Помрачење се може гледати и кроз објектив телескопа, мобилног телефона, камере или двогледа ако имају специјалне филтере за посматрање Сунца, пише Еспресо.
Феномен делимичног помрачења Сунца чешће се дешава и практично сваке године може да се посматра са различитих тачака Земљине кугле, а по речима стручњака, нешкодљиво је ако се посматра са заштитом, али не треба да изазове панику као што је то био случај 1999. године.
Хистерија због помрачења у Србији 1999.
У једном од ранијих интервјуа за "Блиц", Никола Божић, програмски директор Истраживачке станице "Петница" је подсетио да су 1999. године, уочи тоталног помрачења Сунца, део тадашњих медија, али и поједине релевантне институције јавности давале нетачна упозорења и данима грађане упозоравале да остану у својим “замраченим” домовима због “по здравље опасног помрачења”.
Престрављени грађани тада су се закључавали у куће, ролетне су биле потпуно спуштене, а улице махом празне.
„Препоручује се грађанима да спусте ролетне на прозорима и да се удаље од прозора, како не би поглед несвесно, а без заштитних наочара упутили према Сунцу. Ко не мора, посебно деца и старији, не треба да излазе из куће за време помрачења нити да посматрају појаву". Овако су гласили савети Савезног министарства за рад, здравство и социјалну политику, као и Хидрометеоролошког завода и Института за очне болести КЦС које су упутили грађанима Србије уочи помрачења Сунца 11. августа 1999. године, два месеца после НАТО бомбардовања.
Грађани Србије су се те 1999. године, застрашени саветима тадашњих званичних институција, забарикадирали по кућама, а само "најхрабрији" су се осмелили да изађу на улице. Оне су широм Србије биле застрашујуће пусте, као пред "судњи дан", због чега са ове дистанце читав догађај пре може да се опише као "помрачење ума", а не Сунца.
Најбизарније од свега, свакако је било упутство наведених институција како се треба понашати док траје помрачење, као и евентулних последица: убрзан рад срца, грчење у желуцу, појачан свраб коже, нагли скок крвног притиска, повећање нивоа шећера у крви, учестало мокрење. Наравно, читаво упутсво читало се и на Дневнику РТС, непосредно пре 11. августа те године.