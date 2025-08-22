overcast clouds
ЛЕПЕ ВЕСТИ ИЗ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ Почиње исплата накнада за јул месец

22.08.2025.
Dinari/Novac
Фото: Pexels

Национална служба за запошљавање обавестила је јавност да ће данас преко Банке Поштанска штедионица почети исплату редовне и привремене новчане накнаде за месец јул 2025. године.

Редовна новчана накнада за незапослена лица биће исплаћена у петак, 22. августа, док ће привремена новчана накнада за лица која живе на и изван територије АП Косово и Метохија бити исплаћена у суботу 23. августа 2025. године.

(k1info.rs)

