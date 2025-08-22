ЛЕПЕ ВЕСТИ ИЗ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ Почиње исплата накнада за јул месец
22.08.2025.
Национална служба за запошљавање обавестила је јавност да ће данас преко Банке Поштанска штедионица почети исплату редовне и привремене новчане накнаде за месец јул 2025. године.
Редовна новчана накнада за незапослена лица биће исплаћена у петак, 22. августа, док ће привремена новчана накнада за лица која живе на и изван територије АП Косово и Метохија бити исплаћена у суботу 23. августа 2025. године.