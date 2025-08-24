clear sky
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ЛОШЕ ДРЖАЊЕ ОСТАЈЕ ДОЖИВОТНО АКО СЕ НА ВРЕМЕ НЕ КОРИГУЈЕ Стање кичме најмлађих зависи од медицинских и ергономских фактора

24.08.2025. 13:06 13:14
Пише:
Љубица Петровић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
комбо
Фото: Дневник

Лоше држање тела код деце може да буде функционално, због лоших навика, слабих мишића или спољашњих фактора, или последица незрелости централног нервног система – каже нам управница Клинике за физикалну медицину и рехабилитацију Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине професорка др Александра Миков.

Како објашњава, сазревање  централног нервног система (ЦНС) директно утиче на држање, односно постуралну контролу, јер незрео ЦНС води у лоше држање тела, погрбљеност, лошу координацију. Толеранција лошег држања тела је временски ограничена и ако се не коригује до пубертета, може да буде трајна и да створи услове за појаву деформитета кичменог стуба, као и болова у леђима.

Код здраве деце која имају благо лоше држање тела пожељно је бављење спортом који развија снагу трупа, координацију и равнотежу. Корективне вежбе потребне су код израженог лошег држања тела, деформитета кичменог стуба или ако
квалитетно и континуирано бављењење спортом не коригује лошу постуру. Професорка Миков истиче да је правовремена интервенција, значи до краја пубертета, кључна за трајно исправљање постуре.

др
Фото: Дневник

Тешке школске торбе такође имају утицај на држање тела. Како др Миков наводи, прекомерно тешке торбе могу да утичу на појаву дисбаланса мишића врата, рамена и леђа што временом може да услови појаву лошег држања тела.

- Препорука је да школске торбе буду тешке до 10 или 15 одсто телесне масе детета, као и да се носе на два рамена или буду са точкићима. Редовно ношење претешке торбе доводи до ризика од појаве болова у леђима због превеликог оптерећења мишића кичменог стуба, неравномерног развоја мишића, што све може повећати ризик за настанак деформитета кичменог стуба – наводи др Миков.

По њеним речима, спортске активности развијају различите моторичке вештине: координацију, равнотежу, снагу и издржљивост мишића, као и свест о телу у простору. Препорука је да деца буду свакодневно активна, најмање 60 минута. Сазревање ЦНС је кључно за правилно држање, а спорт помаже у развоју постуре и моторичке контроле. На сазревање ЦНС утичу генетски и биолошки фактори, околина и стимулација, као и здравствени и медицински фактори. Генетски и биолошки фактори су наследни и одређују брзину развоја мозга и нервног система, а хормонални развој, на пример пубертет, утиче на развојну фазу сазревања ЦНС.

- Околина и стимулација подразумевају физичку активност и спорт којим се развијају различите моторичке вештине. Ментална стимулација подразумева игру, учење, решавање проблема, социјалну интеракцију, што јача когнитивне функције. Потребна је и правилна исхрана, односно омега-3 масне киселине, протеини, витамини и минерали који су кључни за развој мозга. Такође, ту је и сан, јер квалитетан сан доприноси оптималном функционисању мозга – истиче др Миков.

клиника
Фото: Дневник

На држање тела утичу и здравствени и медицински фактори, као што су повреде главе, неуролошки поремећаји или хроничне болести које могу да успоре развијање ЦНС. У овим случајевима оптималном развоју могу да помогну неуролошка рехабилитација и ране интервенције.

- Рани развој ЦНС, у периоду до шесте године, обликују се основне моторичке и сензорне функције. У школском узрасту, од шесте до 12. године, долази до јачања координације, пажње и финих моторичких способности. У адолесценцији, од 12. до 18.године, наступа завршна фаза сазревања фронталног кортекса, постуларне контроле и извршних функција. Након 18. године ЦНС је углавном сазрео, а опада способност трајне промене постуре и моторичких образаца. Правовремене корективне интервенције, као што су спорт и вежбе, треба да се спроводе пре краја пубертета, док ЦНС још има високу пластичност – напомиње др Миков и додаје како оптимално сазревање ЦНС зависи од комбинације генетике, физичке и менталне активности, правилне исхране, довољно сна и здравственог статуса.

клиника
Фото: Дневник

Фактори ризика за настанак лошег држања тела су мишићни и скелетни фактори, навике и животни стил, околински и ергономски фактори, као и здравствени и медицински фактори. Када је реч о мишићним и скелетним факторима, може да се јави слаба снага мишића врата, рамена и трупа, што онемогућава правилно држање тела. Такође може да дође и до скраћења великих група мишића (нпр. грудни мишићи, мишићи у доњем делу леђа или задње ложе натколеница) уз појаву слабости нпр. мишића рамена, горњег дела леђа и/или стомака. У даљем развоју могу да се јаве и деформитети кичменог стуба као што су сколиоза, кифоза или лордоза.

- Када је реч о навикама и животном стилу, на хронично лоше држање тела утиче седење у погрбљеном положају, у школи, за компјутером и телефоном. Недовољна физичка активност доводи до слабог развоја мишића трупа и рамена. Прекомерна употреба електронских уређаја, доводи до наглашене погрбљености леђа у горњем делу при чему је глава помакнута напред– истиче др Миков.

У околинске и ергономске факторе, како наводи др Миков, спадају неприлагођена школска опрема, односно столица, клупа и торба, као и столови и столице код куће који нису прилагођени правилном седењу:

– У здравствене и медицинске факторе лошег држања спадају неуролошки поремећаји, хроничне болести или повреде кичме и зглобова, као и генетска предиспозиција за појаву сколиозе или кифозе.

кичма
Извор:
Дневник
Пише:
Љубица Петровић
Вести Друштво
