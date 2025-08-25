clear sky
ПОДРШКА МИНИСТАРСТВА МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА 96.165 ОСНОВАЦА! 985 милиона динара издвојено за набавку 903.525 књига и радних листова

25.08.2025. 10:40 11:01
Ilustracija, Dnevnik
Фото: Ilustracija, Dnevnik

Министарство просвете обезбедило је бесплатне уџбенике за 96.165 ученика основних школа у школској 2025/26. години, а за набавку уџбеника издвојено је 985 милиона динара.

Укупно је обезбеђено 903.525 уџбеника, саопштило је Министарство просвете. Програм бесплатних уџбеника Министарство просвете спроводи од 2011. године у циљу додатне подршке ученицима из осетљивих категорија, али и подршке надареним ученицима. 

Право на бесплатне уџбенике имају ученици из материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи) и ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП3. Такође, то право имају и ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који се образују по индивидуалном образовном плану и потребни су им прилагођени уџбеници, као и ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, а којима је потребно прилагођавање (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат). Право на бесплатне уџбенике имају и ученици из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања, с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици основне школе. 

Како је наведено, ако сва или више деце похађа јавну основну школу, бесплатне уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање, изузев ако се родитељ определи да бесплатне уџбенике добије дете/деца, која су касније почела да стичу основно образовање и васпитање, о чему о писаном облику обавештава школу. Бесплатне уџбенике могу да добију и ученици из породица у којима само један родитељ врши родитељско право због тога што је други родитељ преминуо или је непознат. Такође, право на бесплатне уџбенике имају и ученици који болују од ретке болести, ученици који остварују право на туђу негу и помоћ, као и ученици првог и другог разреда јавне основне школе са делимичним или трајним оштећењем слуха, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику. 

Имајући у виду важност доступности образовања за све, Министарство просвете обезбеђује бесплатне уџбенике на језицима националних мањина за наведене категорије ученика, наведено је у саопштењу. Уџбеници су бесплатни за предмете од 1. до 4. разреда - математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет, а од 5. до 8. разреда за предмете - математика, српски језик и књижевност/матерњи језик, односно српски језик/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

