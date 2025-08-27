МЛАДА МАРИЈА ИЗ НОВОГ СЕЛА НАЈБОЉИ ОРАЧ У СРБИЈИ Први пут возила трактор с дедом кад је имала 8 година, после и бразде дошле на ред
КРАЉЕВО: Цела Србија али и регион чули су за младу Марију Сеочанац из Новог Села код Врњачке Бање која је победила на бројним такмичењама у орању и то у тешкој конкуренцији међу 50 мушкараца.
Ова 25-годишња студенткиња Технолошко-металуршког факултета пре пар дана својим врсним умећем и прецизним орањем одушевила је масу на Михољском сусретима села у Подунавцима.
Како каже, први пут је заједно са дедом села за волан трактора кад је имала осам година, а пар година касније почела је и са орањем.
- Деда Воја је био тај који је веровао у мене и уз њега сам све брзо научила. На селу има посла током читаве године и деда је знао да ме зовне и каже - ајмо сине да оремо. Брзо сам савладала све те финесе, да баратам прикључцима како би бразда била добро изорана. Мора да се погоди одговарајућа дубина и правац. Зна се да како узореш, тако ћеш и да обереш. Компликовано јесте, али свакако уз добру вољу све се може савладати, каже за РИНУ вредна Марија.
На дедин наговор Марија је са својих 15 година почела да се такмичи у орању на традиционалном такмичењу у њеном селу и одмах одувала мушку конкуренцију.
- На почетку сам имала велику трему. Није исто кад орете на својој њиви и кад то радите пред великим бројем људи. Имате посебне пропозиције које морате испоштовати. Али, победила сам тада и никад нећу заборавити дедин осмех и понос, када су прилазили да му честитају и говоре - то је твоја школа, прича Марија.
Током свих ових година сусрела се и са доста предрасуда, јер су се многи запитали како то жена може боље да оре него мушкарац, али све их је демантовала са широким осмехом и својом вештином и на најбољи могући начин показала да је свака подела на мушке и женске послове сулуда. Додаје да негативни коментари на њу не утичу, труди се да слуша само оне позитивне.
- Било је ту свега, али највише оних шаљIвих коментара попут оних - јао, па ти ореш као мушко, ти си ћерко татин син, ти си наш орач и понос. Мада, најзанимљивије ми је било кад је моја другарица рекла -наша Мара је мултипрактик. И то заиста негде јесте тако, јер се трудим да стигнем све. И да се узору бразде, да учим, али и да се средим, нашминкам и изађем са другарицама, каже Марија.
Како је одрастала у малом српском, али изузетно живом селу, од раног детинсјтва комшије су знале за њену љубав према вожњи па их није изненадило што је њихова Марија најбољи орач у Србији. Највише воли да орање вежба у свом селу.
- Овде има толико њива, што мојих што комшијских, тако да ми бољи тренинг не треба. Увек сам у селу имала велику подршку, то су све изузетно вредни људи који своје пољопривредне машине не гасе током читаве године, поручује Марија којој је циљ да заврши факултет али и да остане у сфери пољопривреде.
