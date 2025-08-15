Можда да у недељу останете код куће? СТИЖЕ ПРОМЕНА ВРЕМЕНА, пали се МЕТЕОЛАРМ Ево какво нас ВРЕМЕ очекује НАРЕДНЕ СЕДМИЦЕ
Време у Србији је и даље веома топло, већ данима нема ни дашка ветра, а киша је постала мисаона именица свих грађана.
Данас је превладавало сунчано време, Републички хидрометеоролошки завод издао је наранџасти аларм због високих температура.
Када је реч о температурама у наредном периоду, сутра ће се задржати веома топло време са максималном температуром до 36 степени Целзијуса.
Шта је жути метео аларм?
Жути метеоаларм означава да време може бити опасно. Временске појаве које су прогнозиране нису неуобичајене, али је потребан опрез ако планирате активности које су изложене метеоролошком ризику. Може доћи до потешкоћа у урбаним срединама (посебно проблема са капацитетом канализационог система за кишницу, канализационих колектора), проблема у саобраћају. Такође, може да буде онемогућено извођење планираних пољопривредних радова, али и доћи до могућих повреда људи и оштећења имовине.
У недељу, 17. августа, издато је и жуто упозорење на невреме са пљусовима и грмљавином, а максимална температура биће до 31 степен Целзијуса. Очекује се и пролазни јутарњи пљусак праћен грмљавином. У Београду се у недељу очекује најмање 10 мм (л/м²) у периоду од 3 сата, пиш портал К1инфо.
Такође, почетком следеће седмице температура ће бити у постепеном паду.
Понедељак, 18. август: Претежно сунчано уз нижу температуру, максимум око 29 °Ц, минимум око 16 °Ц.
Уторак, 19. август: Делимично сунчано, температура око 30 °Ц, јутарња до 18 °Ц.
Среда, 20. август: Поново топлије, са пуно сунца и температуром до 33 °Ц.
Четвртак, 21. август: Врло топло, температура до 35 °Ц.