НА НАУЧНОМ ИНСТИТУТУ ЗА ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ОРГАНИЗОВАНЕ РАДИОНИЦЕ Потрошачи обликују храну будућности
Развој нових прехрамбених производа све чешће не почиње у лабораторијама, маркетиншким или одељењима за развој, већ у директном контакту са потрошачима.
Реч је заправо о ко-креацији, односно концепту у којем потенцијални купци производа заједно са стручњацима учествују у осмишљавању нових идеја и решења. Овај приступ омогућава тзв. партиципативни концепт, који подразумева активно ангажовање самих потрошача у процесу креирања прехрамбених производа.
Један од примера виђен је недавно, када је Научни институт за прехрамбене технологије Универзитета у Новом Саду, уз подршку Универзитета у Варшави и Европског института за иновације и технологију (EIT Food), организовао радионице за потребе домаће фирме STRECO 021, већ познате по производу „Reload Energy Drinks“. Потрошачи, укључени у радионице, били су подељени у четири циљне групе: студенте, спортисте, жене у перименопаузи, те запослене под стресом.
– Свака група је имала прилику да представи своје жеље и очекивања, од укуса и састојака, преко дизајна паковања производа, до додатних вредности попут практичних савета или инспиративних порука на етикети. На тај начин, учесници нису били само испитаници у истраживању, већ партнери у стварању производа – изјавила је за „Дневник” др Драгана Убипарип, руководилац пројекта.
Ко-креација спаја науку, индустрију и људе. Она доноси производе који нису само резултат тржишних анализа, већ одраз стварних жеља и искустава. Тако настају решења која су и иновативна и блиска онима којима су намењена
Сами учесници радионице су први план стављали то што су могли да поделе своја лична искуства и на тај начин утичу на развој производа.
– Било ми је занимљиво да учествујем у оваквој радионици. Имали смо прилику да отворено говоримо о својим навикама и искуствима у вези са одабиром одређених прехрамбених производа и на шта обраћамо пажњу приликом куповине. Посебно ми се допало што су нас стварно слушали и усвајали наше идеје. Леп је осећај када знаш да можда баш твоја сугестија може да утиче на то како ће изгледати нови производ који ће се наћи на полицама – навела је учесница радионице.
Резултат радионица је чак 12 потенцијалних концепата производа представљених компанији, која сада има могућност да комбинује предлоге и развије оптимално решење које ће се наћи у продаји. А тај крајњи резултат је иновативан производ који заиста одражава потребе и стил живота људи којима је намењен. План је да финални производ буде пласиран на тржиште најкасније до јуна 2026. године.
– У овом процесу сви добијају. Потрошачи добијају производ обликован према њиховим стварним потребама: њихов глас се чује, па из пасивних купаца постају активни партнери – појашњава др Убипарип. – Компаније с друге стране добијају неочекиване и занимљиве идеје са тржишним потенцијалом, смањују ризик од неуспеха и директно од циљне публике добијају драгоцене увиде, захваљујући чему развој постаје бржи, ефикаснији и одрживији. На крају, и шира заједница добија, јер овакав приступ доноси иновативна, здравија и природнија решења која одговарају темпу савременог живота и реалним потребама тржишта.