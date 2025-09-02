НАШЕ ШУМЕ СУ СВЕТСКО ДОБРО Четири локалитета у Србији кандидована за UNESCO листу ЈЕДАН ЈЕ И НА ФРУШКОЈ ГОРИ, ЕВО ГДЕ СУ ОСТАЛИ
Министарство заштите животне срединепокренуло је поступак номинације четири локалитета са древним и нетакнутим буковим шумама у Србији за упис на UNESCO листу светске баштине.
Овај корак има за циљ укључивање наших шума у добро светске природне баштине "Древне и нетакнуте букове шуме Карпата и других региона Европе", које тренутно обухвата 93 локалитета у 18 европских држава и представљаће прво природно добро Србије на UNESCO листи светске баштине.
Радну групу за номинацију са циљем проглашења првог природног добра светске баштине у Србији чине представници Министарства заштите животне средине, Завод за заштиту природе Србије и Покрајински завод за заштиту природе, затим, Управе за шуме Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и Националне комисије за сарадњу Републике Србије са UNESCO Министарства спољних послова.
Четири локалитета која су предложена за упис на UNESCO листу су:
Национални парк Фрушка гора: локалитет „Папратски до”
Национални парк Копаоник: локалитет „Козје стене”
Национални парк Тара: локалитет „Клисура Раче” илокалитет „Звезда”
Букове шуме у Србији представљају јединствене примере очуваних екосистема умереног појаса, а њихово уврштавање на UNESCO листу потврђује њихов изузетан значај и универзалну вредност за светску природну баштину.
