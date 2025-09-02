light rain
31°C
02.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1689
usd
100.1872
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАШЕ ШУМЕ СУ СВЕТСКО ДОБРО Четири локалитета у Србији кандидована за UNESCO листу ЈЕДАН ЈЕ И НА ФРУШКОЈ ГОРИ, ЕВО ГДЕ СУ ОСТАЛИ

02.09.2025. 18:33 18:36
Пише:
Дневник
Извор:
Blic.rs
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Министарство заштите животне срединепокренуло је поступак номинације четири локалитета са древним и нетакнутим буковим шумама у Србији за упис на UNESCO листу светске баштине.

Овај корак има за циљ укључивање наших шума у добро светске природне баштине "Древне и нетакнуте букове шуме Карпата и других региона Европе", које тренутно обухвата 93 локалитета у 18 европских држава и представљаће прво природно добро Србије на UNESCO листи светске баштине. 

Радну групу за номинацију са циљем проглашења првог природног добра светске баштине у Србији чине представници Министарства заштите животне средине, Завод за заштиту природе Србије и Покрајински завод за заштиту природе, затим, Управе за шуме Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и Националне комисије за сарадњу Републике Србије са UNESCO Министарства спољних послова. 

Четири локалитета која су предложена за упис на UNESCO листу су: 

Национални парк Фрушка гора: локалитет „Папратски до”

Национални парк Копаоник: локалитет „Козје стене”

Национални парк Тара: локалитет „Клисура Раче” илокалитет „Звезда”

Букове шуме у Србији представљају јединствене примере очуваних екосистема умереног појаса, а њихово уврштавање на UNESCO листу потврђује њихов изузетан значај и универзалну вредност за светску природну баштину.

(Blic.rs)

шума заштита природа унеско
Извор:
Blic.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај