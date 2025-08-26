ЗНАЧАЈНА ПОМОЋ РОДИТЕЉИМА
НАСТАВЉА СЕ ИСПЛАТА ПО 20.000 ДИНАРА ЗА ОПРЕМАЊЕ ЂАКА Град издвојио 400 милиона за школарце
Градоначелник Ниша Драгослав Павловић изјавио је да је почела уплата по 20.000 динара родитељима свих нишких основаца како би родитељима финансијски помогли опремање деце за нову школску годину, као и да је град за те намене издвајио близу 400 милиона динара.
"Велико је задовољство да данас могу да најавим почетак исплате од 20.000 динара родитељима ђака који крећу у све разреде основних школа. То је један значајан износ који је Град Ниш одвојио за олакшавање ситуације свим нашим родитељима. Знамо да почетак школске године јесте тежак период за родитеље и уопште за људе који имају децу која полазе у школу. Зато нам је велико задовољство да можемо да издвојимо по 20.000 динара и то за свако дете које полази у све разреде основне школе", рекао је Павловић у понедељак, преноси ТВ Зона Плус.
Додао је да сума од 20.000 динара није по породици, већ је по детету издвојено толико.
Ову помоћ добиће више од 18.000 ђака, а град је за ту намену издвојио скоро 400 милиона динара.
"Почетак преноса тих средстава је био у петак да би се наставио од понедељка и током идућа три дана ће бити пренета сва та средства свим основним школама на територији Града Ниша, а од основних школа очекујемо да у наредним данима, сукцесивно до петка, тачније пред 1. септембар свим родитељима који су се пријавили за средства од 20.000 динара новац уплате на њихове жиро рачуне", каже Павловић.