НЕСТАЛА СРПСКА ДРЖАВЉАНКА КОД СОЛУНА Купање у сутон кренуло по злу; Обалска стража и спасилачки тимови у акцији
29.08.2025. 22:44 22:45
У Термаикоском заливу, у предграђу Солуна Аја Тријада, у току је интензивна потрага за српском држављанком која је нестала док је пливала са двоје пријатеља, јавља Прототема.
Обавештење је стигло обалној стражи нешто после 21:30, а одмах су покренута два пловила обалске страже, уз подршку локалног брода и рибарског чамца.
На терен је хитно послат и грчки спасилачки тим, као и спасилачки чамац „Один“, како би се што пре пронашла нестала жена. Према првим информацијама, последњи пут је виђена у области Пикпа, а њена локација тренутно је непозната.
Ова акција се наставља и траје током ноћи, а локалне власти упозоравају на опасности купања у заливу, апелујући на све грађане да буду опрезни.