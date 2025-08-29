broken clouds
НЕСТАЛА СРПСКА ДРЖАВЉАНКА КОД СОЛУНА Купање у сутон кренуло по злу; Обалска стража и спасилачки тимови у акцији

29.08.2025. 22:44
Дневник
Дневник
Фото: Pixabay.com

У Термаикоском заливу, у предграђу Солуна Аја Тријада, у току је интензивна потрага за српском држављанком која је нестала док је пливала са двоје пријатеља, јавља Прототема.

Обавештење је стигло обалној стражи нешто после 21:30, а одмах су покренута два пловила обалске страже, уз подршку локалног брода и рибарског чамца.

На терен је хитно послат и грчки спасилачки тим, као и спасилачки чамац „Один“, како би се што пре пронашла нестала жена. Према првим информацијама, последњи пут је виђена у области Пикпа, а њена локација тренутно је непозната.

Ова акција се наставља и траје током ноћи, а локалне власти упозоравају на опасности купања у заливу, апелујући на све грађане да буду опрезни.

Грчка спасиоци
