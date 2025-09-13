НЕВЕРОВАТАН ПОДВИГ УЖИЧКИХ ПЛАНИНАРА Силовит ветар их вратио назад, али су ипак успели да освоје највећи врх Европе и Русије

Експедицију су чинили Слободан Стефановић, његов син Никола Стефановић и Стефан Даниловић.

- Попели смо се у невероватно тешким условима. На планини нас је дочекао ветар брзине и преко 100 километара на сат, хладноћа и густа магла. У једном тренутку схватили смо да нам је живот озбиљно угрожен и да морамо да одустанемо. Ипак, упорност и одлука да покушамо поново донели су нам победу - сва тројица смо изашли на врх Елбруса - рекао је за агенцију Рина Слободан Стефановић из планинарског друштва „Оморика“ из Ужица.

Први покушај успона био је драматичан и такорећи неуспешан јер су планинаре удари ветра практично натерали да се врате.

- Безбедност се невероватно смањује када дува такав ветар. Он буквално може да вас смакне с планине, и то је био разлог због ког смо морали да прекинемо успон на 5.100 метара - објашњава Стефановић.

Фото: Приватна архива

Након тог неуспеха, екипа се спустила у град Терскол на 2.000 метара, убеђена да ће се вратити кући без освојеног врха.

- Нисмо никоме рекли да ћемо покушати други пут, баш да не брину. А онда смо се вратили горе и овај пут, иако је било магловито и хладно, успели смо да стигнемо на сами врх - каже Стефановић.

Сам успон траје два до три дана и укључује прилагођавање на висину, како би се избегла висинска болест.

- Спавали смо у контејнерима који имају по десетак лежајева на спрат. Прва ноћ је била намењена аклиматизацији - пењање са 3.800 на 4.600 метара и повратак. Тек након тога иде прави покушај успона. То је једини начин да тело издржи такве висине - наводи Стефановић.

Фото: Приватна архива

Услови на планини, додаје он, јесу комерцијализовани, али ипак сурови: вода се мора носити, храна је ограничена, а грејање обезбеђено на гас.

На врху их је дочекало обележје - стуб са цепином и бројчаником који показује број планинара који су освојили Елбрус.

- На бројчанику је писало 112.000. Можда је квар, можда је неко превише пута повукао цепин, али нама је значило само једно - да смо и ми у том броју - каже Стефановић.

Фото: Приватна архива

Док прошле године ниједна екипа из Србије није освојила Елбрус, ове године успешно је то учинило пет до шест експедиција, укупно око двадесетак планинара.

- Ова експедиција је доказ да српски планинари имају снагу и упорност да се носе и са најтежим условима. Поносан сам што смо као Ужичани оставили траг на крову Европе - закључује Стефановић.