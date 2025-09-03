НЕВРЕМЕ ПРЕТИ ПРЕСТОНИЦИ Грмљавина, пљускови и град надвијају се над градом
03.09.2025. 17:10 17:18
БЕОГРАД: Републички хидрометеоролошки завод издао је хитно упозорење за ширу територију престонице због јаке конвективне облачности која доноси интензивне пљускове, грмљавину, локално град и олујни ветар.
Према прогнози, облачност која је већ захватила јужне делове Београда, посебно подручје општине Барајево, у наредним сатима премештаће се преко Рушња и Врчина ка Винчи.
Са терена стижу први утисци грађана – небо је модросиво, чује се грмљавина у даљини, ваздух је тежак и без ветра. Киша је почела да пада, али без јачих удара, док се очекује да се временски услови убрзо погоршају.
Претходно упозорење на пљускове и град издато је и за Шумадијски и Колубарски округ.