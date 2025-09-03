light rain
НЕВРЕМЕ ПРЕТИ ПРЕСТОНИЦИ Грмљавина, пљускови и град надвијају се над градом

03.09.2025. 17:10 17:18
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Дневник (А. Савановић) - илустрација

БЕОГРАД: Републички хидрометеоролошки завод издао је хитно упозорење за ширу територију престонице због јаке конвективне облачности која доноси интензивне пљускове, грмљавину, локално град и олујни ветар.

Према прогнози, облачност која је већ захватила јужне делове Београда, посебно подручје општине Барајево, у наредним сатима премештаће се преко Рушња и Врчина ка Винчи.

Са терена стижу први утисци грађана – небо је модросиво, чује се грмљавина у даљини, ваздух је тежак и без ветра. Киша је почела да пада, али без јачих удара, док се очекује да се временски услови убрзо погоршају.

Претходно упозорење на пљускове и град издато је и за Шумадијски и Колубарски округ.

Метео невреме рхмзс
Вести Друштво
