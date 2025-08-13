НОВИ КНЕЖЕВАЦ И ВАЛКАЊ – ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА ЗА БЕЗБЕДНИЈИ БАНАТ Рурално становништво на првим линијама ризика
Руралне заједнице су често најизложеније природним катастрофама. Смештене далеко од урбаних центара и са ограниченим интервентним службама, оне се суочавају са дужим временима реаговања у случају ванредних ситуација, што представља критични фактор када је сваки минут важан.
У просеку, професионалне ватрогасне екипе путују око један километар у минути до места интервенције, али ово време може значајно да се повећа због застареле путне инфраструктуре или саобраћаја. Румунска општина Валкањ, која се налази на граници са Србијом, удаљена је више од 80 километара од Темишвара, што значи дуже од сат времена вожње до најближих већих служби за хитне случајеве. С друге стране границе, у Северном Банату, Нови Кнежевац се суочава са сличним проблемима.
Такође, последњих година дошло је до забрињавајућег пораста екстремних временских појава: јаких олуја, поплава, шумских и пожара око пољопривреног земљишта који озбиљно тестирају локалне капацитете за реаговање.
Заједнички пројекат, европско финансирање
Суочене са овим изазовима, општина Валкањ и општина Нови Кнежевац покренуле су прекогранични пројекат „Боримо се заједно – Прекогранична сарадња у области превенције и управљања ризицима“, који суфинансира Европска унија кроз Интеррег ИПА програм Румунија-Србија. Циљ пројеката је повећање капацитета за интервенцију у ванредним ситуацијама, како у Румунији тако и у Србији, кроз модерну опрему, обуку волонтера и успостављање заједничког механизма деловања. Иницијатива ће донети директне користи за преко 10.000 становника из две суседне заједнице.
Инвестиције које могу да спасе животе
Пројекат подразумева модернизацију седишта Добровољне службе за хитне случајеве у Валкању, реновирање зграде, као и набавку опреме у Валкању и у Новом Кнежевцу, која ће бити намењена управљању ванредним ситуацијама и уступљена добровољним ватрогасним јединицама на коришћење. Општина Валкањ је већ раније купила теренско возило опремљено погоном на сва четири точка и теренским гумама, погодно да досегне места до којих друга возила не могу да продру као и модерну опрему за интервенцију и заштиту ватрогасаца, укључујући неопходни генератор електричне енергије у случају нестанка струје или природних катастрофа.
Општина Нови Кнежевац је протекле недеље набавила специјално возило (Isuzu Dmax Crew Cab Sensei) за брзе интервенције, посебно прилагођено за нераван терен као и комплет опреме за десет ватрогасаца укључујући заштитне униформе, шлемове, опасаче, чизме, рукавице, секире, два изолациона апарата и уређај за пуњење истих, турбо млазнице, као и мобилни развални алат на батерије (вредност инвестиције 124.470,00 евра).
Још један важан елемент пројекта је развој заједничког протокола интервенције између Валкања и Новог Кнежевца. Ово ће омогућити координисан и ефикасан одговор у случају катастрофе, без обзира на то на којој страни границе се догађај догоди. Паралелно, биће организоване информативне кампање за становнике, са циљем подизања свести о ванредним ситуацијама и мерама самозаштите. Група од 30 волонтера такође ће бити обучена кроз теоријске сесије и практичне вежбе. У оквиру пројекта биће организовано и прекогранично такмичење добровољних ватрогасаца, са циљем подстицања размене искустава и конкретне сарадње између тимова две заједнице.
Прекогранична сарадња као модел солидарности
Овај пројекат значи више од куповине и инфраструктуре. У суштини, то је промена менталитета. Валкањ и Нови Кнежевац су одабрали да се заједно припремају, интервенишу и граде безбеднији регион. Када границе не раздвајају, већ приближавају, сарадња постаје средство за заштиту живота и безбедност становника око њих. Дугорочно гледано, две заједнице имају за циљ да постану модел регионалне солидарности.
Детаљи ефикасног партнерства
„Боримо се заједно – прекогранична сарадња у области превенције и управљања ризицима“ (Пројектни код: RORS00123) је пројекат који се спроводи кроз Интеррег ИПА програм Румунија-Србија. Укупна вредност пројекта је 803.863,48 евра, од чега 85 одсто представља бесповратни допринос Европске уније, а остатак национално суфинансирање.