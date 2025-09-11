НОВИ СЛУЧАЈЕВИ ШУГЕ У ВРТИЋИМА Код мале деце је кожа мекша и подложнија, каже дерматолог, а инфекција обично напада шачице испод палца
Регистрована су три случаја шуге у вртићу у Београду, а дерматолог је објаснио који у симптоми и како се лечи ова заразна болест.
У једном београдском вртићу пријављена су три случаја шуге у размаку од 10 дана. Деца која су оболела похађају три различите групе, а терапија је одмах примењена и код њих и код њихових контаката.
Из Градског завода за јавно здравље напомињу да се не ради о епидемији, већ о изолованим случајевима и да је надзор и даље присутан, како би испратили да ли ће се шуга даље ширити. Дерматолог др Предраг Полексић је за емисију „Јутро” на ТВ Прва објаснио како се шуга преноси и лечи, да ли је опасна.
„Не треба дизати панику, шуге има откако је света и века. Преноси се на два-три начина, један је директан контакт коже о кожу, други је преко заражене постељине, трећи преко гардеробе. Обично када један члан породице добије шугу, лечи се цела породица због заразности. Није то ништа страшно, обично буде од 10 до 15 јединки тих на кожи, лечи се врло успешно, има више препарата за тако нешто”, додаје.
Др Полексић је појаснио и који симптоми указују на шугу.
„То је карактеристичан ноћни свраб, значи, пацијенти легну, па почну да се чешу више него што се иначе чешу, затим то су неке ситне тачкице у пределу малог стомака, код деце на шакама. Шуга никад не иде на кожу врата и главе. Када ми дерматолози нисмо сигурни да ли је то шуга, имамо и дерматоскопе којима можемо да видимо како прави те мале каналиће, тако да у принципу може лако да се дијагностикује и одмах креће лечење”, каже.
С обзиром на то да су пријављени случајеви у вртићу, доктор је открио и да ли се шуга лакше шири међу децом.
„Генерално нема правила, код мале деце је кожа мекша, није толико груба и једноставно шуга више воли дечју кожу и обично напада испод палца и шачице и генерално цело тело, деца су у контакту, играју се, тако да ту треба обратити пажњу да се цео колектив лечи, сви који су у контакту са том оболелом децом, од породице, до чак и тих васпитача и васпитачица који са њима раде. Треба обратити пажњу на те црвене тачкице и појачан свраб, то су те главне карактеристике шуге”, додаје.
Дерматолог је за крај објаснио и колико дуго је особа која има шугу заразна.
„Током првог контакта је потребно две-три недеље да се пренесе шуга, после тога та реинфекција иде много брже, од два до пет дана. Има препарата којима може да се намаже особа једно вече, сутра ујутру се опере и још једанпут понови за седам дана. Има производа који се мажу три дана, има оних који се мажу пет дана, тако да једноставно локалном терапијом и искувавањем и пеглањем гардеробе и постељине постиже се потпуно излечење”, поручио је доктор.