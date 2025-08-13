НОВИ ВИРУС СЕ У ВРТИЋИМА ШИРИ НЕВЕРОВАНОМ БРЗИНОМ Педијатар објаснио који су симптоми и колико траје
За данас се најављују веома високе температуре, а оне су изнедриле и на стотине пацијената у чекаоницама.
Истовремено, у вртићима се појавио вирус који се шири невероватном брзином. Због тога се поставља питање како пре свега да заштитити децу, али и одрасле.
О тој теми говорио је за Курир телевизију, др Саша Милићевић педијатар који је разговарао са репортером Павлом Ивковићем.
- Високе температуре посебно делују на хроничне пацијенте. Немогуће је одржати идеалну температуру по овом времену. Треба избегавати излазак из куће када је најтоплије. Треба ићи тамо где је хлад и треба водити рачуна да не буде много топло у просторијама где се налазимо. Такође, треба што више пити течности, кад осетимо жеђ значи да смо дошли до границе дехидрације. Лекове треба редовно узимати, али треба водити рачуна и где их држати – они морају да буду на хладном месту, поготово сирупи за децу. Што се тиче деце, клима уређај не сме да буде на ниској температури јер може доћи до прехладе - каже Милићевић и додаје:
- Вируси стално мутирају, питање је да ли је то неки нови или стари. Овај вирус даје много високе температуре. Сада већ у првом дану дође до 40 степени. Симптоми су од стране органа за варење и дисање: цурење носа, дијареја, дете неће да једе и понекад неће да узима течност. Не треба га форсирати дете тада да једе уколико не може, али течност је обавезна. Такав вирус прође после 3 дана, не треба паничити. Ако дете упорно повраћа и не уноси течност, онда се одмах треба обратити лекару.
Репортерка Курир телевизије, Александра Дражић, јавила се из Сремске Митровице где се одржава фолклорни фестивал на ком учествују различити народи који чувају своју традицију:
- У Сремској Митровици је тренутно у току међународни фолклорни сусрет – Срем фолк фест траје 4 дана, а синоћ смо имали прилику да видимо велики број светског фолклора, а то ћемо имати прилику да видимо и данас. У 19 х ће бити затворене главне сремске улице – то је битно да знају грађани и посетиоци. Улице ће бити затворене до краја концерта. У петак имамо тамбурашко вече. У току су радови на аутопуту код петље Сремска Митровица. Сви они који овде желе да се прикључе аутопуту и продуже до Хрватске, то не могу. Алтернатива су Рума и Кузмин.