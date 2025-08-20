НОВОСАДСКИ „АРМИ ШОПОВИ“ ОПУСТОШЕНИ Несташица бибер спрејева и телескопских пендрека, ЦРНО ТРЖИШТЕ И ИНТЕРНЕТ ПРОДАЈА ЦВЕТАЈУ ЗБОГ УЛИЧНИХ НЕРЕДА
Незапамћено насиље на улицама Новог Сада, опустошило је популарне „арми шопове“ у овом граду. Сузавци и и слична опрема преко ноћи су постали најтраженији производи.
Бибер спрејеви и телескопски пендреци полетели су са рафова као резултат наоружавања насилника одговорних за прошлонедељне нереде. Како су званични канали продаје пресушили, црно тржиште и препродаја ових и сличних производа доживели су процват.
Иако званичних податка још увек нема, широм Србије полиција је током претреса и привођења блокадера одузела на стотине сузаваца. Заплена ових средстава почела је још током блокада факултета, далеко пре него што је насиље кулминирало у разбијање имовине и пребијање неистомишљеника.
У више случајева код лица која су блокирала факултете одузети су идентични бибер спрејеви, односно исти производи једног произвођача, због чега постоји сумња на организовано опремања учесника.
Помама за сличном опремом присутна је и на интернету. Поред препродаје већ поменутих средстава, цвета и трговина на платформама као што су Алиекспрес и Тему. Иако постоје забрањени појмови у претрази, уз мало уопрности за поручивање је доступан низ артикала који су већ виђени на нашим улицама.
„Фантомке“, шлемови и заштитни прслуци само су неки од предмета који после пар кликова стижу на кућну адресу.
Међутим, на овим платформама доступна је и далеко „опаснија“ опрема. У њу спадају метални штитови, „боксери“, ножеви, пиштољи на гумене метке.
Ипак постоји проверени механизми контроле, па је сваки покушај прибављања хладног оружја из Кине, осуђен на пропаст. У Србији се пакети који пристижу из иностранста подвргавају детаљним проверама, забрањени садржај се одузима, а против поручиоца се покреће поступак одговорности у складу са законом.
