НОЖ У ШКОЛСКОМ РАНЦУ! Ученик осмог разреда у Чачку донео оружје ОВАКО ЈЕ СИТУАЦИЈА РЕШЕНА

16.10.2025. 11:26
Дневник
Дневник/ Танјуг/ РИНА
Фото: pixabay.com

ЧАЧАК: У Основну школу „Вук Караџић“ у Чачку 14. октобра ученик је унео нож у својем ранцу, сазнаје Танјуг. Наставник је одмах обавестио школског полицајца, који је оружје одузео, а о догађају је обавештено надлежно тужилаштво.

Директор школе, Милко Иконић, истакао је да у школи није дошло до никаквих инцидената и да нико није повређен.

„Ученик је нож одмах предао наставнику, педагогу и разредном старешини. О свему су обавештени полиција, тужилаштво и школска управа, и предузете су све мере у складу са протоколом“, рекао је Иконић за РИНУ.

Он је демантовао тврдње родитеља да је било угрожавања безбедности или позива Хитне помоћи:

„Није било јурњаве, нити било какве опасности за ученике. Ситуација се смирено решила, а школа је одмах реаговала по прописима.“

Покренут је дисциплински поступак против ученика, уз појачани васпитни рад, а у цео процес укључени су родитељи, педагог, психолог и разредни старешина.

„Ученик ће наредних дана бити под строгим надзором родитеља и школског особља, а након спроведене процедуре, у року од 20 до 30 дана биће изречена одговарајућа васпитна мера“, додао је директор школе.

Дневник/ Танјуг/ РИНА
Дневник
