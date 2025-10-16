НОЖ У ШКОЛСКОМ РАНЦУ! Ученик осмог разреда у Чачку донео оружје ОВАКО ЈЕ СИТУАЦИЈА РЕШЕНА
ЧАЧАК: У Основну школу „Вук Караџић“ у Чачку 14. октобра ученик је унео нож у својем ранцу, сазнаје Танјуг. Наставник је одмах обавестио школског полицајца, који је оружје одузео, а о догађају је обавештено надлежно тужилаштво.
Директор школе, Милко Иконић, истакао је да у школи није дошло до никаквих инцидената и да нико није повређен.
„Ученик је нож одмах предао наставнику, педагогу и разредном старешини. О свему су обавештени полиција, тужилаштво и школска управа, и предузете су све мере у складу са протоколом“, рекао је Иконић за РИНУ.
Он је демантовао тврдње родитеља да је било угрожавања безбедности или позива Хитне помоћи:
„Није било јурњаве, нити било какве опасности за ученике. Ситуација се смирено решила, а школа је одмах реаговала по прописима.“
Покренут је дисциплински поступак против ученика, уз појачани васпитни рад, а у цео процес укључени су родитељи, педагог, психолог и разредни старешина.
„Ученик ће наредних дана бити под строгим надзором родитеља и школског особља, а након спроведене процедуре, у року од 20 до 30 дана биће изречена одговарајућа васпитна мера“, додао је директор школе.