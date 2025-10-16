ЛИДЕР НАПРЕДЊАКА МИЛОШ ВУЧЕВИЋ ОШТРО ОДГОВОРИО ПОСЛАНИКУ ОПОЗИЦИЈЕ О НАПАДУ НА ЊЕГОВОГ И ПРЕДСЕДНИКОВОГ СИНА Ево како га је поклопио
16.10.2025. 11:37 12:05
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић оштро је одговорио народном посланику Урошу Ђокићу о прозивању како његовог сина, тако и сина Александра Вучића.
-Немам коментар. То најбоље говори о њима. Ја не знам имена њихове деце. То говори о њиховом неваспитању, кукавичлуку. То не учите у политици или странци, него у кући. То да ли је неки млади човек који је пунолетан одлучио да се бави послом којим се бави отац, мајка, сестра, не значи да је бољи или гори због тога. Ја не мислим ни да је бољи ни гори. Ни Данило Вучић ни Михаило Вучевић. Пустите их да живе и да покажу какви су. Они су пре свега добри људи. Никада не бих ишао на њихове адресе, ја им то никада нећу заборавити - рекао је Вучевић.