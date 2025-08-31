ОД ЈУТРА ГУЖВЕ НА БАТРОВЦИМА Путничка возила чекају на прелаз два сата, камиони 60 минута
Према информацијама Управе граничне Полиције РС, добијеним у 5:15 часова, путничка возила задржавају се граничном прелазу Батровци на излазу из земље два сата, а теретна 60 минута.
На ГП Градини путничка возила на улазу у земљу чекају 20 минута.
На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила.
Данас нас очекује претежно облачно време са кишом и локалним пљусковима а вожња је у таквим условима много тежа и напорнија, саопштио је Ауто Мото Савез Србије.
Обилне падавине доносе већу количину воде коју одводни канали не могу брзо да уклоне са пута, зато се она задржава на коловозу, попуњава сва улегнућа, а тада се кратком времену погоршавају услови за вожњу.
Кроз усеке и на путевима у планинским подручјима се после оваквих пљускова често појављују одрони али може бити и мањих наноса земље на путу.
Зато AMSS препоручује возачима да возе спорије и опрезније јер се очекује и променљив интензитет саобраћаја на свим путним правцима, који ће се у каснијим поподневним сатима осетно појачати на прилазима већих градова, када може долазити и до ванредних застоја и прекида.
Према последњим информацијама добијеним у од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.