ОД НОВОГ САДА ДО БУДИМПЕШТЕ ЗА 28 ЕВРА Преседање у Суботици и Сегедину; резервација места обавезна ЕВО КАД СУ ПОЛАСЦИ
Предузеће „ Србијавоз” саопштило је да се успостављањем саобраћаја до Суботице отворила могућност путовања до Будимпеште, које се реализује уз два преседања и то у станицама Суботица и Сегедин.
Путници који се определе за овај начин путовања возне карте могу купити по специјалним понудама које важе за други разред - цена на релацији Суботица–Будимпешта је 19 евра, а карта на релацији Нови Сад-Будимпешта може се купити по цени од 28 евра, у једном смеру.
Цена за карту Београд центар–Будимпешта је 32 евра.
Поред возне карте, путници треба да обезбеде за путовање и резервацију места, која на релацији Београд центар – Суботица износи 120 динара, а за возове на релацији Сегедин–Будимпешта три евра у динарској противвредности. Исти услови за цене возних карата и резервације места важе и у обрнутом смеру.
Преседање у станицама Суботица и Сегедин
Како наводе у саопштењу, везе возова на релацији Београд центар –Будимпешта Нyугати су: Београд центар (6.00) – Суботица (7.19) /преседање Суботица / воз број 7303 Суботица (7.37)–Сегедин (9.02) / преседање Сегедин/ ИЦ воз број 737 Сегедин (9.44)–Будапест Нyугати (12.14). Из Београда, воз креће и у 12 часова и 14 часова, а до коначне дестинације, уз преседања, стиже у 18.14 часова и 21.14. Везе возова на релацији Будапест Нyугати–Београд центар су: Будапест Нyугати (5.35)–Сегедин (8.16) /преседање Сегедин/ воз број 7302 Сегедин (8.58) – Суботица (10.24) /преседање Суботица/ ИЦ воз број 547 Суботица (12.00) –Београд центар (13.19).
Из Будимпеште воз креће и у 11.45 и 14.46. а у Београд стиже у 19.19 и у 21.19 часова. Путнички возови почели су 8. октобра у подне да редовно саобраћају брзом пругом на релацији Београд-Суботица. Возови ће саобраћати брзином од 200 килиометара на час, док се теретни саобраћај на тој деоници већ одвија у складу са захтевима и потребама привреде. На наведеној релацији организован је саобраћај Интерсити (Соко) и Интер регио путничких возова.