ОГЛАСИЛА СЕ ЈУНАЈТЕД ГРУПА: Лаж су тврдње о угрожавању уредничке независности Н1 и Нова РАЗГОВОРИ О ПРОДАЈИ ОВЕ ДВЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЂЕНИ ЗА ВРЕМЕ ПРЕТХОДНОГ РУКОВОДСТВА
ЛУКСЕМБУРГ: Компанија Јунајтед група одбацила је данас, како је саопштено, лажне и обмањујуће тврдње да покушава да ограничи или на било који начин угрози уредничку независност телевизијских канала Н1 и Нова у Србији или да планира њихову продају компанији Телеком Србија или ентитетима повезаним са државом Србијом.
Јунајтед група је навела у одговору на дезинформације у вези са пословањем медија у Србији да потврђује уредничку независност Н1 и Нове у Србији и истакла да фокус групе остаје на пословању, вредности и корпоративном управљању.
Медији у оквиру Јунајтед групе функционишу тако да је комерцијално управљање раздвојено од уредничког одлучивања, а компанија прави јасну разлику између уредничког и извршног тима, наведено је у саопштењу.
Компанија истиче да је уредничка независност за тренутни менаџмент и већинског акционара, BC Partners, неприкосновена и да никада неће бити под утицајем политичких притисака или интереса.
Јунајтед група наводи да је компанија фокусирана на креирање вредности у оквиру портфолија, кроз здраве и етичке пословне одлуке.
„Уредничке одлуке за Н1 и Нову доносе искључиво уреднички тимови, а не извршни менаџмент Јунајтед групе, и није било никаквог мешања тренутног руководства. То јасно доказује и њихово недавно потпуно независно извештавање. Отворено питање остаје какву је улогу претходни менаџмент имао у утицају на уредничке одлуке и садржај вести због сопствених интереса“, наводи се у саопштењу.
Телеком Србија је изнео одређене забринутости у вези са понашањем Александре Суботић, која није чланица уредничког тима ниједне медијске куће у оквиру Јунајтед групе, и оне се тренутно истражују у складу са нашим политикама и процедурама, кажу у Јунајтед групи.
„Јунајтед група и њен већински акционар, BC Partners, раде на моделу који ће додатно осигурати и ојачати уредничку независност канала Н1 и Нова. Мере које се разматрају укључују јачање уредничких стандарда, уговоре о немогућности мешања, надзор независности на нивоу канала и увођење функције спољног омбудсмана“, наведено је у саопштењу.
Почетком јула ангажована су два водећа међународна саветника како би подржали тај процес, а циљ је да се обезбеди да уредничка независност остане чврста и заштићена од политичких и свих других утицаја.
Како је наведено, тренутни менаџмент групе никада није имао планове да прода своје медијске ресурсе Телекому Србија или било ком другом ентитету повезаном са државом.
Такође, једини разговори о могућој продаји Н1 и Нове вођени су за време претходног руководства.
„Таква продаја очигледно није у складу са очувањем независности што је наш приоритет, док се истовремено јача отпорност, ефикасност и учинак портфолија компанија. Оснивач и блиски сарадник покушавали да угасе српске ТВ канале у јануару 2025“, наведено је у саопштењу.
Јунајтед група истиче да су неке од недавних медијских спекулација испреплетане са актуелним спором међу акционарима.
„Било какви наводи да су разговори о промени структуре медијских ресурса или продаји пословања у Србији потекли од тренутног менаџмента су нетачни и намерно обмањујући“, кажу у компанији.
Документована кореспонденција из јануара 2025. показује, како је наведено, да су оснивач групе и мањински акционар, Драган Шолак, преко свог дугогодишњег блиског сарадника Владислава Ратајца, приступили Телекому Србија са предлозима да:
Уклоне Н1 и Нову са листе телевизијских канала у Србији у замену за једнократни износ од око 120 милиона евра. Они би били уклоњени са листе кабловских/сателитских канала и функционисали би као канали који могу да се прате једино путем интернета.
Затим да продају српске медијске канале трећој страни и продају Телекому Србија друге делове пословања у Србији попут Shoppster и D Express.
Поред тога, Шолак је од компаније Summer Parent, крајње матичне компаније Јунајтед групе, захтевао бонус од 200 милиона евра за наводно посредовање у продаји пословања Јунајтед групе у Србији.
„Чини се да уредничко особље Н1 и Нове о овим покушајима није било обавештено. Покушаји Шолака и његовог представника Владислава Ратајца нису усвојени и не одражавају стратегију тренутног менаџмента. Тврдње да је ново руководство покушавало да 'ослаби' независне медијске канале у Србији су нетачне. Радње које Шолак и Ратајац сада приписују групи, а о којима се извештава у медијима, заправо су они сами осмислили и спроводили почетком године“, наведено је у саопштењу.
Јунајтед група истиче да је уредничка независност неприкосновена.
„Уредничке одлуке доносе редакције. Тренутни менаџмент Јунајтед групе и већински акционар BC Partners нису се мешали у уреднички садржај својих медија. Тренутни менаџмент Јунајтед групе никада није имао планове да прода Н1 или Нову Телекому Србија или било ком другом, за разлику од Шолака и његових сарадника. Било какво извлачење закључака, сугестија или извештавање супротно од овога једноставно је нетачно. Поставља се питање – у које сврхе, из којих разлога и у чију корист се овај наратив данас пласира“, истиче Јунајтед група.
Компанија неће, како је наведено, бити увучена ни у политику, ни у личну агенду Драгана Шолака.
Фокус компаније остаје на пословању уз оперативну дисциплину, снажно корпоративно управљање и јасну одговорност.
„Тренутни менаџмент и већински акционар имају нулту толеранцију према било каквом мешању у уредничку независност, политичким утицајима, претњама насиљем према новинарском тиму или било ком од 14.000 запослених у компанији, од којих око 4.000 ради у United Media, а око 370 у медијском сектору“, кажу у Јунајтед групи.
Основни резултати пословања компанија у оквиру Јунајтед групе остају снажни, што је потврђено и у резултатима за прво полугодиште 2025: приходи су порасли за пет одсто, EBITDA за скоро седам одсто, уз снажну конверзију готовине, нагласила је компанија.
Јунајтед група је водећа телекомуникациона и медијска компанија у југоисточној Европи, са годишњим приходима од 2,7 милијарди евра и EBITDA од око једне милијарде евра.
Summer Parent Sàrl, крајња матична компанија Јунајтед групе, донела је одлуку о именовању новог менаџмента 16. јуна 2025. године, са циљем стварања додатне вредности, снажног корпоративног управљања и оперативног фокуса у целом портфолију.
„Промена руководства спроведена је након продаје највећег дела пословања Јунајтед групе у Србији и уочи потенцијалне продаје наших операција у Босни и Херцеговини. Портфолио обухвата компаније у Словенији, Црној Гори, Хрватској, Грчкој и Бугарској, при чему Грчка и Бугарска чине око 70 одсто EBITDA групе. Стримлајнинг операција омогућава фокусирање на телекомуникационе, медијске, технолошке и cloud сервисе на кључним тржиштима у ЕУ“, наведено је у саопштењу.