Тренд са запада све популарнији и код нас...
ОПРЕМЉЕН СТАН ИЛИ ПРАЗАН ПРОСТОР? Српско тржиште некретнина мења правила СВЕ ЈЕ ВЕЋА потражња за баш ОВАКВИМ домовима
У огласима за продају станова све чешће се налазе они који се продају потпуно опремљени, од пода до плафона. Ненад Ђорђевић из Удружења "Кластер некретнине" рекао је за РТС да је овај тренд са Запада све присутнији у Србији и да су високи трошкови селидбе један од главних разлога за комплетну продају некретнине.
Стручњак за процену вредности капитала Ервин Пашановић истакао је да људи данас имају све мање времена за опремање стана "по мери".
Куповина намештених станова у Србији је све чешћа, будући да није била уобичајена у претходном периоду, указује Ненад Ђорђевић.
"За разлику од неких западних земаља, поготово САД, где је куповина станова, а поготово кућа са намештајем уобичајена, код нас то није чест случај. Разлог је што покретну имовину наши људи никада нису волели да преузму од неког другог власника или нешто ново што они сами нису изабрали", рекао је Ђорђевић.
Ђорђевић наводи да овај тренд није везан за одређени слој друштва.
"Имате од оних старих станова где неко не жели да се бави изношењем ствари, пошто су амортизоване или немају никакву вредност и власник не жели да плаћа селидбу, до новоградње где је инвеститор уградио део ствари или целокупан намештај", објашава саговорник из Удружења "Кластер некретнине".
Један од разлога за продају комплетно намештених некретнина, поготово код оних старије градње, јесу високи трошкови селидбе, истиче Ђорђевић.
"Намештај који је потпуно амортизован, који нема никакву вредност, људи не желе да селе. Код новоградње инвеститори желе да пруже додатни квалитет купцима. У САД је то уобичајено зато што су трошкови селидбе високи, поготово што ту има доста селидби с једног краја државе на други", указује гост РТС-а.
Процена непокретности
Међутим, за разлику од Србије, регулатива у Америци је другачија. Тамо се тачно пописује стање некретнине у којем се купује, процењује се вредност не само непокретности, него и тих покретних ствари.
Ервин Пашановић је истакао да људи данас имају све мање времена да опремају стан, мере, секу и кроје намештај.
"Треба наћи мајстора који ће ти направити америчке плакаре, кухиње и слично. Једноставно, то је данас постало луксуз. Људи који их израђују су већ направили договоре са разним салонима који обезбеђују намештај. Ви дођете и изаберете дезен, модел и они вам све то укроје, направе онако како треба. Инвеститори су схватили да могу да наплате ту услугу, а клијенти желе да плате", рекао је Пашановић.
Пашановић је објаснио да се стамбени кредити узимају на непокретност и да се не рачуна намештај који је унутра, али да се, уколико је стан луксузно опремљен, подиже и његова цена, наводи РТС