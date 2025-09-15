СТРШЊЕНОВИ СУ САДА АКТИВНИ!
ОВАЈ ИНСЕКТ ЈЕ ОПАСНИЈИ НЕГО ШТО МИСЛИТЕ! Све је више хитних случајева и секунде НАКОН УБОДА могу одлучити између живота и смрти
У летњим и раним јесењим месецима стршљени постају посебно активни, а последњих недеља све више грађана затражило је помоћ лекара због њихових убода.
Начелник Хитне помоћи у Чачку, др Дејан Филиповић, упозорава у разговору за Euronews Србија да су стршљени одговорни за више смртних случајева него змије, али и наглашава да брза реакција може спасити живот.
Након што је 38-годишња жена из околине Врњачке Бање преминула неколико дана након убода стршљена, јавност је узнемирена, а лекари због тога саветују опрез.
"У већини случајева, убод стршљена јесте безопасан и пролази уз локалне реакције – оток, црвенило, бол. Међутим, постоје ситуације у којима може доћи до озбиљних, па и фаталних последица", упозорава др Филиповић.
Како додаје, најризичнији су пацијенти који су алергични на убод, али и они које овај инсект убоде у предео главе и врата – посебно усне, језик, образе или грло.
Отоци на тим местима, објашњава он, могу блокирати дисајне путеве, изазвати гушење, а у најтежим случајевима и респираторни и срчани застој.
"У тим моментима, једино брзо реаговање може да спаси живот,“ додаје Филиповић.
Први симптоми алергијске реакције могу се јавити веома брзо након убода, а некада и у року од само неколико минута: сећај гушења, отицање лица или језика, свраб и осип по телу (копривњача) или нагли пад крвног притиска.
"У том случају говоримо о анафилактичком шоку. Особу треба одмах положити, позвати хитну помоћ и, ако је могуће, применити адреналин из аутоињектора", објашњава др Филиповић.
Уколико нема симптома системске реакције, прва помоћ се може пружити и код куће.
Наиме, место убода опрати сапуном и хладном водом, онда ставити хладне облоге (лед у кеси, обмотан крпом) и онда узети антихистаминике као што је ксизал, а против болова, објаснио је, добро је узети аналгетике попут бруфена или парацетамола.
"Стршљени у себи носе отров који садржи хистамин – управо он изазива оток, црвенило и свраб. Зато антихистаминици имају кључну улогу. Најважније је да људи не игноришу симптоме и да брзо реагују. Секунде понекад одлучују о исходу", истиче Филиповић.