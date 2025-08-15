ОВО ЈЕ ЛИСТА НАЈБОЉИХ ФАКУЛТЕТА НА СВЕТУ Међу њима је и Београдски универзитет, а погледајте који су у топ 10!
Сваке године се рангира више од 2500 универзитета, а објављује листу најбољих 1000.
Нова Шангајска листа (ARWU), једно од најутицајнијих светских рангирања универзитета, објавила је најновију ранг листу према академској изврсности, на основу престижних научних достигнућа и публикација. Између Кембриџа и Оксфорда, факултетима из Париза, Копенхагена, Атине... нашао се и Београдски универзитет, који је задржао прошлогодишњу позицију.
Који универзитети унутар Европске уније данас привлаче највећи број будућих студената, а какво је интересовање за оне изван граница старог континента и у којој мери их нова Шангајска листа потврђује или оспорава у тој перцепцији?
Универзитети који су ушли у првих десет најбољих према Шангајској листи су Кембриџ (4), Беркли (5), Оксфорд (6), Принстон (7), Колумбија (8), Калтех (9) и Чикаго (10).
Када је реч о Европи, на челу се налази Универзитет Пари-Сакле (Paris-Saclay) на 12. месту у свету, док га прате ETH Цирих (21), Универзитет у Копенхагену (32), Универзитет ПСЛ – Paris Sciences et Lettres (33) и Универзитет у Паризу (Paris Cite) међу првих педесет.
Ови резултати потврђују да европске институције, иако суочене са снажном конкуренцијом са америчких и азијских универзитета, и даље успевају да задрже места у глобалном академском врху.
Ово су универзитети који су најуспешнији у смислу академске изврсности према објективним мерилима ARWU листе. Међутим, ARWU не мери популарност или број пријава. Када је реч о "популарности" међу будућим студентима, слика је мало другачија.
Универзитет Париз 1 Pantheon-Sorbonne бележи највећи број пријава у Француској, са више од 113.000 кандидата на око 6.000 места.
По укупном броју уписаних предњаче Национални и Каподистријски универзитет у Атини са више од 69.000 студената, белгијски КУ Леувен са око 65.500, Универзитет у Милану са око 60.000, те немачки технички и класични универзитети у Минхену (ТУМ и ЛМУ), сваки са више од 52.900 студената.
Ови подаци показују да висока академска позиција на Шангајској листи не мора увек да се поклапа са највећом привлачношћу међу будућим студентима.
Како се факултети рангирају по ARWU?
Универзитети су рангирани на основу шест параметара међу којима су број бивших и садашњих запослених добитника Нобелове награде и Филдсове медаље, број радова објављених у часописима "Nature i Science", број високо цитираних истраживача према "Clarivate", број радова индексираних у "Science Citation Index - Expanded" и "Social Sciences Citation Index" (Web оф Сциенце) и пер цапита учинак универзитета.
Академска ранг-листа светских универзитета (ARWU) први пут је објављена у јуну 2003. године од стране Центра за светске универзитете (CWCU), Постдипломске школе за образовање (раније Института за високо образовање) Универзитета Шангај Ђиао Тонг, Кина, и ажурира се на годишњем нивоу.
Од 2009. године, Академску ранг-листу светских универзитета (ARWU) објављује и има ауторска права над њом компанија ShanghaiRanking Consultancy. ShanghaiRanking Consultancy је потпуно независна организација за истраживање високог образовања и није правно подређена ниједном универзитету или владиној агенцији.
Сваке године ARWU заправо рангира више од 2500 универзитета, а објављује листу најбољих 1000.