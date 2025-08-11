ОВО ЈЕ НОВИ ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР! Погледајте када је крај полугодишта, а када су распусти
Министарство просвете објавило је календар за школску 2025/2026. годину, доносећи кључне датуме за ученике, родитеље и наставнике.
Школска година почиње 1. септембра, а полугодишта и распусти су различито распоређени за ђаке у централној Србији и Војводини.
Централна Србија
Прво полугодиште траје до 30. децембра 2025, а друго полугодиште почиње 19. јануара 2026.
Завршетак школске године:
Основци: 12. јун 2026.
Средњошколци: 19. јун 2026.
Завршни разреди:
Мали матуранти (основна школа): 29. мај 2026.
Матуранти гимназија: 22. мај 2026.
Матуранти средњих стручних школа: 29. мај 2026.
Распусти:
Јесењи: 10. и 11. новембар 2025.
Сретењски: 16. до 20. фебруар 2026.
Пролећни: 10. до 14. април 2026.
Војводина
Календар за ђаке у Војводини има нешто другачији распоред.
Прво полугодиште: Траје до 23. децембра 2025.
Друго полугодиште: Почиње 12. јануара 2026.
Пролећни распуст:
Почиње 3. априла, а завршава се 14. априла 2026.
Ове информације су од кључне важности за планирање породичних обавеза и годишњих одмора, те родитељима и ученицима препоручујемо да пажљиво прате календар Министарства просвете.