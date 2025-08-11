clear sky
ОВО ЈЕ НОВИ ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР! Погледајте када је крај полугодишта, а када су распусти

11.08.2025. 14:53 14:55
Дневник
Дневник/ Телеграф.рс
Фото: Дневник (Филип Бакић)

Министарство просвете објавило је календар за школску 2025/2026. годину, доносећи кључне датуме за ученике, родитеље и наставнике.

Школска година почиње 1. септембра, а полугодишта и распусти су различито распоређени за ђаке у централној Србији и Војводини.

 

Централна Србија

Прво полугодиште траје до 30. децембра 2025, а друго полугодиште почиње 19. јануара 2026.

Завршетак школске године:

Основци: 12. јун 2026.

Средњошколци: 19. јун 2026.

Завршни разреди:

Мали матуранти (основна школа): 29. мај 2026.

Матуранти гимназија: 22. мај 2026.

Матуранти средњих стручних школа: 29. мај 2026.

 

Распусти:

Јесењи: 10. и 11. новембар 2025.

Сретењски: 16. до 20. фебруар 2026.

Пролећни: 10. до 14. април 2026.

 

Војводина

Календар за ђаке у Војводини има нешто другачији распоред.

Прво полугодиште: Траје до 23. децембра 2025.

Друго полугодиште: Почиње 12. јануара 2026.

 

Пролећни распуст:

Почиње 3. априла, а завршава се 14. априла 2026.

 

Ове информације су од кључне важности за планирање породичних обавеза и годишњих одмора, те родитељима и ученицима препоручујемо да пажљиво прате календар Министарства просвете.

Министарство просвете школски календар
Дневник/ Телеграф.рс
Дневник
