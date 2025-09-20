Ово је Сања ДОБИТНИЦА СТАНА У ИГРИ "Узми рачун и победи" НИЈЕ НИ ЗНАЛА ДА ЈЕ ДАНАС ПРВО ИЗВЛАЧЕЊЕ
Добитница стана у насељу "Земунске капије" у првом кругу новог циклуса наградне игре "Узми рачун и победи" каже за РТС да јој се утисци још нису слегли и да је срећну вест прво јавила својој мајци која је заплакала од радости.
Срећни добитник стана од 91 метра квадратног у насељу "Земунске капије“ је Сања Вујић.
Изузетно вредну награду омогућила јој је куповина, обављена управо у Земуну од само 400 динара пошто је извучен алфанумерички код рачуна AM 993099.
Срећна добитница од екипе РТС-а сазнала је да је постала богатија за стан у насељу "Земунске капије“.
Током извлачења дремала је после посла. Каже да није ни знала да је данас прво извлачење новог круга награде игре "Узми рачун и победи."
"Прво сам позвала маму, заплакала је од радости", истиче Сања Вујић.
"Мислим да се још нису слегли утисци. За награду је заслужна куповина у малој продавници у Улици Филипа Вишњића", додаје Сања.
Добитни рачун је, каже, био један од 1.600, колико их је унела у апликацију.