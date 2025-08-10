clear sky
ОВО ЈЕ ТРЕНУТНО НАЈТОПЛИЈИ ГРАД У деловима Србије на снази црвени метео-аларм

10.08.2025. 16:36 16:39
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Pixabay.com

У Ћуприји је данас у 16 часова измерено 40 степени, па је тако према подацима Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ) то тренутно најтоплији град у Србији.

У Нишу, Лесковцу, Крушевцу Крагујевцу, Кикинди, Сомбору је измерено 39 степени, док је у Београду и Новом Саду тренутно 38 степени. 

Најхладније је на Копаонику, где је измерено 25 степени.

У западној и југозападној Србији због екстремно високих температура на снази је наранџасти метео-аларм, док је у осталом делу Србије на снази црвени метео-аларм, који означава да је време врло опасно.

Данас и током наредне седмице веома топло са максималним температурама у већини места од 34 до 38 степени, локално и око 40 степени, а само ће у понедељак и уторак на северу, западу и у делу централне Србије температуре бити нешто ниже и кретаће се у интервалу од 31 до 33 степени.

