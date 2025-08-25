ОВО МОЖЕ ДА ПОВЕЋА ЦЕНУ ВАШЕ КУЋЕ ЗА 5.000 ЕВРА Ево шта привлачи купце
Продаја куће често подразумева мале преправке и "уради сам" прилагођавања како бисте привукли купце. Ако сте у процесу продаје, можда бисте желели да размислите о неколико пројеката фарбања, почевши од боје улазних врата.
Извештај компаније Зиллоw анализирао је 135.000 фотографија старих кућа широм земље како би се видело како боје фарбе утичу на продају. Открили су да куће са улазним вратима у угљеничној, димној или црној боји продају за око 5.000 евра више него што се очекивало. Према томе, канта црне боје је сјајна инвестиција.
У својој студији, Зиллоw је такође открио да кухиње у "туxедо" стилу, где горњи и доњи елементи имају различите боје, такође продају за више новца. Можда можете да поставите свој дом са неким од ових елемената.
Шта је са остатком куће?
Што се тиче остатка куће, хладне и неутралне боје зидова генерално су омиљене код купаца. Светлоплаве купатилске зидове посебно су волели купци у кућама које су продаване по вишој цени. С друге стране, куће са зидовима тамноцрвене или браон боје продавале су се и до 2.000 евра мање него што се очекивало. Свежа фарба преко оног браон зида који волите неће вас коштати много у поређењу са оним што ћете добити приликом продаје.
За спољашњост куће
Kуће са крем или светложутом фасадом продавале су се за око 3.000 евра мање од других кућа. Само имајте на уму да фарбање спољашњости куће може да буде скуп посао, зависно од величине куће и материјала. Ипак, најважнији савет за продају куће по вишој цени је да будете у добрим односима са својим агентом за некретнине.