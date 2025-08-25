ДЕТАЉНЕ ЦЕНЕ ОГРЕВА, ПРИПРЕМИТЕ СЕ НА ВРЕМЕ! Метар дрва 8.000 динара, тона угља 18.000, ПЕЛЕТ СВЕ ПОПУЛАРНИЈИ
Стоваришта за продају огрева су пуна купаца и крајем августа раде пуном паром. Због благих зима у протекле две године куповало се мање огрева, а нека домаћинства имају и залихе од лани.
Kада су дрва за огрев у питању, цена варира од града до града, врсте дрвета, али и тога колико ће се власници помучити када дрва стигну - то јест да ли ће плаћати превоз, ангажовати раднике за цепање дрва и слично.
Тренутне цене огрева у Београду и Смедереву су такве да за дрва треба издвојити око 8.000 динара по метру, док угаљ из Црне Горе кошта 18.000 динара, сушени вреоци су 23.000, колико се плаћа и за "бановиће". Kод дрвета треба рачунати и на трошак цепања и стругања, што подиже цену некада за још око 1.000 динара по метру.
У Србији је последњих година пелет све популарнији, док се на угаљ греје све мање домаћинстава. Цена пелета је стабилна и све више преузима примат као економичнији и практичнији избор. За кућу од 100 квадрата потребно је око три палете пелета за целу зиму, што покрива читаву сезону од јесени до пролећа. Цена се креће од 26.000 до 35.000 динара, зависно од произвођача.
Све више људи прелази на брикети пелет јер је складиштење једноставније, нема пепела ни дима.
Што се тиче угља, пљеваљски кошта 17.000 динара по тони за комад и 17.500 динара за коцку. Угаљ полако улази у историју јер све мање људи користи тај енергент, годишње га продајемо све мање”.