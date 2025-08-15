clear sky
ПАД КУПОВНЕ МОЋИ Грађани теже пуне потрошачку корпу

15.08.2025. 13:13 13:22
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: pixabay.com/Dnevnik

БЕОГРАД: Kуповна моћ мерена односом просечне нето зараде и потрошачке корпе у мају је опала за 0,2 у односу на претходни месец, а куповна моћ мерена односом нето зараде и минималне потрошачке корпе опала је за 0,1 одсто, објавило је Министарство унутрашње и спољне трговине у анализи кретања куповне моћи у Србији у мају, месецу који је последњи обрађен.

За покриће просечне потрошачке корпе у мају је била потребна једна просечна зарада, а за покриће минималне корпе било је довољно 0,52 просечне зараде.

Просечна потрошачка корпа за мај је износила 107.396,23 динара, за 225,41 динар више него у априлу а минимална потрошачка корпа за мај је износила 55.869,45 динара, за 122,79 динара више од априлске минималне потрошачке корпе.

Просечна мајска бруто зарада износила је 148.930 динара, а нето зарада 107.705 динара.

Посматрано по градовима, у мају 2025. године, куповну моћ изнад републичког
просека имали су Београд, Смедерево, Ниш, Нови Сад и Kрагујевац.

У осталим градовима, који се статистички прате, просечна месечна нето зарада је
покрила минималну потрошачку корпу, а није била довољна за покриће просечне потрошачке корпе.

потрошачка корпа економија цене цене хране
Вести Друштво
