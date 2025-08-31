ПАЛА СТЕНА НА ПУТ, САОБРАЋАЈ ОТЕЖАН Хаос на путу Ивањица-Гуча (ВИДЕО)
Огромне стене обрушиле су се на пут на изласку из Ивањице ка Гучи!
На сву срећу, у тренутку обрушавања није било возила.
- Пуком срећом избегнута је трагедија, јер у тренутку кад је камење падало није било возила на магистрали. Обрушене стене су заиста огромне, вероватно је до одрона дошло услед падавина, каже за РИНУ један од возача који се нашао на лице места.
На терен је одмах упућена јединица саобраћајне полиције, која регулише пролазак возила.
Такође, на лицу места је и багер који уклања стене са коловоза, након чега је дошло до нормализације саобраћаја.
Возачима се саветује изузетан опрез.