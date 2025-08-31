overcast clouds
ПАЛА СТЕНА НА ПУТ, САОБРАЋАЈ ОТЕЖАН Хаос на путу Ивањица-Гуча (ВИДЕО)

31.08.2025. 20:14 20:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, РИНА
Коментари (0)
Фото: pixabay

Огромне стене обрушиле су се на пут на изласку из Ивањице ка Гучи!

На сву срећу, у тренутку обрушавања није било возила.

- Пуком срећом избегнута је трагедија, јер у тренутку кад је камење падало није било возила на магистрали. Обрушене стене су заиста огромне, вероватно је до одрона дошло услед падавина, каже за РИНУ један од возача који се нашао на лице места.

На терен је одмах упућена јединица саобраћајне полиције, која регулише пролазак возила.

Такође, на лицу места је и багер који уклања стене са коловоза, након чега је дошло до нормализације саобраћаја. 

Возачима се саветује изузетан опрез.

 

прекид саобраћаја стена ивањица
Вести Друштво
