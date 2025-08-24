ПАТРИЈАРХ ПОРФИРИЈЕ СЛУЖИО ЛИТУРГИЈУ У ЖЕЛЕЗНИКУ Српски народ ће посведочити да је народ Божији
БЕОГРАД: Патријарх српски Порфирије истакао је данас, служећи свету литургију у цркви Светог Стефана Дечанског у Железнику, да се љубав ка Богу најлакше и наједноставније види у међусобним односима људи.
"Када сретнемо ближњег, другог, свог брата и сестру, ми имамо прилику да посведочимо, да их волимо као саме себе, да испуњавамо заповест Божју. Имамо прилику да разумемо да нам ближњи није супарник, да нам ближњи, не дај Боже, није дат да га мрзимо, да нам буде непријатељ, ма колико био другачији и ма ко он био, јер сваки човек је икона Божја, у сваког је утиснут печат Христов", објаснио је патријарх.
Нагласио је да ће без обзира на бројне препреке српски народ посведочити да је народ Божји.
"Само у сусрету праштања, у загрљају једних са другима, без обзира на разне препреке које постоје међу нама, ми ћемо посведочити да смо народ Божји. Али не само то, него ћемо тајну Царства Небеског живети овде и сада. И када нас Господ позове Њему у сусрет, нећемо доживети то да нам Његово Царство буде страно, и нећемо имати утисак да смо тамо вишак, него напротив, знаћемо да смо добродошли и да је то смисао, пуноћа и циљ нашег постојања уопште", рекао је Порфирије.
Црква Светог Стефана Дечанског у Железнику саграђена је 1906. године на месту старог сеоског гробља у Железнику, а темељи су освештани 1905. године. Главни ктитор цркве Светог Стефана Дечанског била је Катарина Јовановић из Београда. Поред ње, значајан допринос дали су и општина Железник, као и мештанин Радован Радојевић.
Храм је освештан 16. априла 1906. године од стране Митрополита београдског Димитрија, а освећењу цркве је присуствовао краљ Петар I Карађорђевић. Трудом ктиторке Катарине Јовановић, црква је 1909. године издвојена из остружничке и формирана је посебна железничка парохија.
Током борби 1914. године, црква је опљачкана и оштећена, а служила је и као болница за рањенике.
У знак сећања на 210 жртава из Железника током Великог рата, у порти цркве подигнут је споменик. У крипти храма налази се и породична гробница ктиторке Катарине Јовановић, наводи се у саопштењу.