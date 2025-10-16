ГОРАН ВЕСИЋ ОТПУШТЕН ИЗ БОЛНИЦЕ Бивши министар пребачен у кућни притвор, здравствено стање стабилно
Горан Весић, бивши министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, прошле недеље је отпуштен из приватне болнице и пребачен у кућни притвор који му је раније одређен, потврђено је "Блицу".
Горан Весић је у стабилном стању и болничко лечење више није неопходно.
Весић је, претходно, почетком месеца требало да буде отпуштен, али је, пред отпуст, изненада добио високу температуру, па је задржан до недавно.
Подсетимо, у протекла три месеца, од како се нашао на листи оних који су под истрагом поводом "малверзација на пројекту реконструкције српске пруге и Железничке станице у Новом Саду", Горан Весић је у више наврата био у болници, углавном због болова у стомаку.
Током лета примљен у хируршку болницу
Иначе, Весић је првобитно 31. јула ове године примљен у хируршку болницу због јаких болова у трбуху, повишене температуре, повраћања, малаксалости и дехидратације, како су писали медији, након чега је оперисан.
Након опоравка је по други пут примљен у приватну поликлинику 17. августа, само дан након што му је одређен кућни притвор због сумње на корупцију. Он је поново хоспитализован због наглог погоршања здравственог стања, а потом и оперисан по други пут. Горан Весић је од тада до данас оперисан два пута.
Подсећамо и да су бивши министри Томислав Момировић и Горан Весић, њихова помоћница Анита Димоски, бивши в.д. директор "Инфраструктура железница Србије" Небојша Шурлан, менаџерка за развој инвестиција Слободанка Катанић, као и представници подизвођача радова на реконструкцији пруге Нови Сад - државна граница (Келебија) и Железничке станице у Новом Саду под истрагом су због сумње да су малверзацијама на поменутом пројекту оштетили буџет Србије за 115 милиона долара.