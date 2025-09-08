Вратолома не прашта!
Пазите се, на овај дан је најлакше страдати! СУТРА СЛАВИМО ПРЕНОС МОШТИЈУ СВЕТОГ АПОСТОЛА ВАРТОЛОМЕЈА Многе ствари су ЗАБРАЊЕНЕ, а ОВОГА се обавезно придржавајте
Српска православна црква и верници славе Пренос моштију светог апостола Вартоломеја.
Свети апостол Вартоломеј један од дванаест великих апостола.
Свети Вартоломеј, који је у нашем народу познат и као Вратолома илити Вртолома, најпре је с апостолом Филипом и сестром девицом Маријамом, а неко време и са светим Јованом Богословом, проповедао јеванђеље прво у Азији, затим у Индији и, најзад, у Јерменији, где је и мученички и скончао. Свети апостол Варнава један од Седамдесеторице.
Рођен на Кипру од богатих родитеља из племена Левијева и учио се заједно са Савлом код Гамалила. Звао се најпре Јосиф, но апостоли су га прозвали Варнавом, Сином Утехе, пошто је умео ванредно да теши људске душе.
У народу се верује да је на овај дан најлакше страдати, па се строго забрањују многе ствари.
Народ каже да се деци брани да се пењу по дрвећу, да не би сломила врат, забрањује се купање у рекама а женама да „бућкају” млеко.
У Хомољу се обуставља сваки рад, док се у неким деловима земље верује да, ако радите на Вратолому, постоји опасност од поплава, града и олује.
Свети Вартоломеј је светац који чува усеве и строго пази да неко не оре. Верује се да Вартоломеј не прашта неверницима који раде на овај дан, због чега ризикују да им сви усеви пропадну.
„Смлатиће те као Вртолома праску” је реченица која се данас чује у селима у Поморављу. У овом крају нико данас не би требало да ради, да га не би светац „смлатио”, каже народ.
У селима у Шумадији верују да светац лечи од падавице, па болесни иду у оближњи манастир, како би се помолили, док у топличком крају сматрају да Свети Вратолома и Свети Сава данас седе на планини и чувају све њиве како не би било неке штете.
Тек када они прилегну и задремају, може доћи до града, али то се ретко дешава.
Сем што може да науди људима, Вртолома и помаже у лечењу једне болести, пише портал Лепоте Србије.