ПЕРЕТЕ ЛИ МЕСО ПРЕ КУВАЊА? Можда убудуће боље немојте, ево шта о томе кажу стручњаци ДА ЛИ СЕ ТРУЈЕМО МИСЛЕЋИ ДА СЕ ШТИТИМО?

Фото: pixabay.com

Колико пута сте видели да неко прво "окупа" месо под млазом воде пре него што га стави у шерпу или тигањ?

То је код нас постало неписано правило, али питање је - да ли то уопште има смисла? 

Месо заиста може да садржи бактерије и вирусе, и ту нема дилеме. У неким земљама људи иду и корак даље - испирају га лимуном или сирћетом, верујући да ће тако убити све што не ваља. Али шта заправо кажу наука и стручњаци?

Прање под водом - више штете него користи

Студије су показале да испирање меса обичном водом из славине не уклања бактерије. Штавише, прави контраефекат - капљице воде шире патогене по судопери, радној површини, па чак и на другу храну. Укратко: мислите да чистите, а заправо правите још већи ризик од тровања.

Лимун и сирће као боља опција

Ако баш желите да исперете месо, лимунов сок или бело сирће могу смањити број бактерија. Нису чаробни штапић, али ипак помажу више од обичне воде.

Фото: pixabay.com

Месо и правилна термичка обрада

Суштина је једноставна: висока температура је једина гаранција да су бактерије уништене. Зато месо увек кувајте или пеците до краја. Уз то, обавезно очистите и дезинфикујте радну површину, и никад немојте држати другу храну близу судопере док припремате месо. 

Ако сте до сад прали месо само под водом - престаните. Не помаже. Ако баш хоћете додатну сигурност, користите лимун или сирће. Али оно што вас заиста штити јесте добра термичка обрада и чиста кухиња.

(Telegraf.rs)

