ПЕРЕТЕ ЛИ МЕСО ПРЕ КУВАЊА? Можда убудуће боље немојте, ево шта о томе кажу стручњаци ДА ЛИ СЕ ТРУЈЕМО МИСЛЕЋИ ДА СЕ ШТИТИМО?
Колико пута сте видели да неко прво "окупа" месо под млазом воде пре него што га стави у шерпу или тигањ?
То је код нас постало неписано правило, али питање је - да ли то уопште има смисла?
Месо заиста може да садржи бактерије и вирусе, и ту нема дилеме. У неким земљама људи иду и корак даље - испирају га лимуном или сирћетом, верујући да ће тако убити све што не ваља. Али шта заправо кажу наука и стручњаци?
Прање под водом - више штете него користи
Студије су показале да испирање меса обичном водом из славине не уклања бактерије. Штавише, прави контраефекат - капљице воде шире патогене по судопери, радној површини, па чак и на другу храну. Укратко: мислите да чистите, а заправо правите још већи ризик од тровања.
Лимун и сирће као боља опција
Ако баш желите да исперете месо, лимунов сок или бело сирће могу смањити број бактерија. Нису чаробни штапић, али ипак помажу више од обичне воде.
Месо и правилна термичка обрада
Суштина је једноставна: висока температура је једина гаранција да су бактерије уништене. Зато месо увек кувајте или пеците до краја. Уз то, обавезно очистите и дезинфикујте радну површину, и никад немојте држати другу храну близу судопере док припремате месо.
Ако сте до сад прали месо само под водом - престаните. Не помаже. Ако баш хоћете додатну сигурност, користите лимун или сирће. Али оно што вас заиста штити јесте добра термичка обрада и чиста кухиња.
(Telegraf.rs)