ПЕТ ОПШТИНА У СРБИЈИ НАЈБЕЗБЕДНИЈЕ У САОБРАЋАЈУ, ЈЕДНА ЈЕ У ВОЈВОДИНИ У три нико није погинуо пет година

18.09.2025. 16:36
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: Општине Црна Трава, Бујановац, Бач, Босилеград и Мали Зворник најбезбедније су општине у Србији када се посматра ризик страдања у саобраћајним несрећама у односу на број становника, показује свеобухватна анализа безбедности саобраћаја  у Србији за период 2020–2024. године коју је објавила Агенција за безбедност саобраћаја (АБС).

Као посебно позитивни примери, а анализом је обухваћена 161 локална самоуправа, издвајају се општине Жабари, Деспотовац и Босилеград на чијим путевима у претходних пет година није страдало ниједно лице.

АБС је ту анализу објавила данас, када се широм Европе обележава Дан без погинулих у саобраћајним незгодама, са идејом да сви субјекти безбедности саобраћаја дају свој максимум како тог дана не би било смртног страдања на европским путевима.    

Резултати показују значајне разлике између појединих општина и градова – од оних у којима није било погинулих, до оних који и даље бележе висок ризик страдања.

Агенција за безбедност саобраћаја апелује на све учеснике у саобраћају да буду одговорнији и опрезнији. 

"Сваки изгубљен живот је трагедија за породицу и цело друштво. Зато је овај извештај јасан позив да учинимо више - да бројке постану мање, а да животи на нашим путевима буду сачувани", наводи АБС у саопштењу.

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
