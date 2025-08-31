ПОЧИЊЕ НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА У први разред креће 65.000 ђака
БЕОГРАД: Нова школска година почиње сутра, а међу 530.000 основаца је и 65.000 првака.
Како је речено Танјугу у Министарству просвете, у средњу школу сутра полази 240.000 ђака, од којих 62.000 у прву годину.
На језицима националних мањина наставу ће похађати 27.000 ученика основних и 8.800 ученика средњих школа у Србији.
Тачан број ученика биће познат до краја септембра, након што школе унесу податке о ученицим у есДневник, наводе из Министарства просвете.
Министар просвете Дејан Вук Станковић изјавио је данас да је све спремно за почетак нове школске године и да је циљ Министарства да образовни процес у потпуности буде одвојен од политике, као и његова нормализација на свим нивоима.
"Наша основна порука је нормализација образовног процеса. Дакле, наставни процес у смислу извођења активне наставе. То значи рад са ученицима, у учионицама и ван њих, провере знања у складу са наставним плановима и програмима који су познати свим наставницима и свим наставничким већима", рекао је Станковић.
Из Министарства подсећају да су обезбеђени бесплатни уџбеници за одређене категорије основаца у предстојећој школској години, за чију набавку је извдојено 985 милиона динара.
Укупно је обезбеђено 903.525 уџбеника, а право је остварило 96.165 ученика, прецизирају у Министарству и подсећају да Министарство програм бесплатних уџбеника спроводи од 2011. године у циљу додатне подршке ученицима из осетљивих категорија, али и подршке надареним ученицима.
Право на бесплатне уџбенике имају категорије ученика из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи), ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП3, као и ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који се образују по индивидуалном образовном плану, а потребни су им прилагођени уџбеници, као и ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, а којима је потребно прилагођавање (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат).
Право на бесплатне уџбенике имају и ђаци из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања, с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици основне школе.
Ако сва или више деце похађају јавну основну школу, бесплатне уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање, изузев ако се родитељ определи да бесплатне уџбенике добије дете/деца, која су касније почела да стичу основно образовање и васпитање, о чему о писаном облику обавештава школу.
Право на бесплатне уџбенике имају и ученици из породица у којима само један родитељ врши родитељско право због тога што је други родитељ преминуо или је непознат, као и ученици који болују од ретке болести, али и ђаци који остварују право на туђу негу и помоћ.
На бесплатне уџбенике право имају и ученици првог и другог разреда јавне основне школе са делимичним или трајним оштећењем слуха, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.
Министарство просвете први пут ове године обезбеђује бесплатне уџбенике на језицима националних мањина, а обезбеђени су бесплатни уџбеници за 204 уџбеничка наслова за основце на мађарском, румунском, русинском, хрватском, босанском, бугарском, словачком и албанском језику за различите обавезне предмете.
Уџбенике ће добити више од 28.000 ученика у 163 основне школе.
Из Министарства просвете су навели да је у претходном периоду изменама подзаконских аката, као и кроз унапређивање функционалности есДневника и других дигиталних алата, омогућено значајно смањење административних обавеза у образовним установама, што је био један од захтева синдиката и просветних радника.
Подсећају да су од 15. априла уведене нове функције есДневника које олакшавају рад наставницима, а дају и бољи увид родитељима у радне навике и напредовање њихове деце.
Новина је да ће родитељи добијати аутоматска обавештења (нотификацију) сваки пут када наставник евидентира изостанак ученика, нову оцену, као и друга обавештења која се односе на радне навике и постигнућа ученика.
Новим функцијама је успостављен посебан портал за ученике у оквиру есДневника где ће имати увид у оцене, изостанке, планиране активности, обрађене наставне јединице, домаће и писане задатке, као и друге релевантне информације.
Министарство просвете је навело да је иновација у образовном систему и употреба хуманоидних робота, који су дидактичко средство за рад наставника у школама у којима се образују деца са сметњама у развоју и инвалидитетом.
До сада је набављено 11 хуманоидних робота.