few clouds
15°C
24.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ФИНАНСИРА ОПРЕМАЊЕ ЕТНО КУЋЕ У КИСАЧУ За завршетак адаптације и стручну опрему 15 милиона

24.08.2025. 09:59 10:01
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Покрајинска влада је издвојила 15 милиона динара из текуће буџетске резерве за адаптацију и опремање Етно куће у Кисачу, а средства су усмерена Установи за културу и образовање Културни центар „Кисач”.

Тим средствима биће финансирани завршни радови на адаптацији објекта, као и набавка стручне опреме која ће омогућити његово пуно функционисање.

Етно кућа је најстарија сачувана кућа у Кисачу и има велику историјску, културну и архитектонску вредност. Пројекат адаптације тог објекта је од вишеструког значаја – допринеће развоју културе словачке националне мањине, мултикултуралности Града Новог Сада, Војводине и Србије, као и унапређењу културне сцене и укупног туристичког потенцијала региона.

Оваква улагања потврђују опредељеност Покрајинске владе да настави са подршком очувању традиције и развоју културе свих националних заједница на територији Војводине.

покрајинска влада кисач етно кућа
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај