ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ФИНАНСИРА ОПРЕМАЊЕ ЕТНО КУЋЕ У КИСАЧУ За завршетак адаптације и стручну опрему 15 милиона
Покрајинска влада је издвојила 15 милиона динара из текуће буџетске резерве за адаптацију и опремање Етно куће у Кисачу, а средства су усмерена Установи за културу и образовање Културни центар „Кисач”.
Тим средствима биће финансирани завршни радови на адаптацији објекта, као и набавка стручне опреме која ће омогућити његово пуно функционисање.
Етно кућа је најстарија сачувана кућа у Кисачу и има велику историјску, културну и архитектонску вредност. Пројекат адаптације тог објекта је од вишеструког значаја – допринеће развоју културе словачке националне мањине, мултикултуралности Града Новог Сада, Војводине и Србије, као и унапређењу културне сцене и укупног туристичког потенцијала региона.
Оваква улагања потврђују опредељеност Покрајинске владе да настави са подршком очувању традиције и развоју културе свих националних заједница на територији Војводине.