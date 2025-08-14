clear sky
ПОЛАГАЊЕ МАЛЕ МАТУРЕ У ДОДАТНОМ РОКУ Остало је око 12.000 слободних места, више у четворогодишњим школама

14.08.2025. 10:09 10:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
матура
Фото: Министарство просвете

Полагање мале матуре за ученике осмог разреда основне школе који из различитих објективних разлога нису приступили полагању у јунском року почело је јуче у 9 часова тестом из српског језика.

Помоћник министра просвете Милан Пашић изјавио је да се за августовски рок пријавило око 280 осмака, који на 59 локација полажу завршни испит. 

– Оно што је значајно за њих јесте да имају могућност да остваре постигнућа која су у складу са њиховим резултатима и да ће ти бодови бити урачунати приликом уписа у средњу школу – рекао је Пашић, који је у Основној школи „Иван Горан Ковачић” у Београду обишао ученике осмог разреда и полазнике функционалног основног образовања одраслих који су јуче полагали завршни испит. 

Укупно 530 полазника функционалног основног образовања одраслих (ФООО), који полажу завршни испит у августовском року, јуче су решавали тестове. 

– Остало је око 12.000 слободних места, више у четворогодишњим школама. Не морају да брину, уписаће школу у складу са својим оствареним бодовима: успехом из школе и резултатима са завршног испита – рекао је Пашић. 

Одлуку о распоређивању ученика по школама донеће, како каже, окружне испитне комисије, уважавајући интересе ђака и бодове које су остварили. 

– Уколико ученик има остварене бодове у августовском року, биће уписан у школу за коју има довољан број поена – казао је Пашић. 

Упис ће, према његовим речима, бити 21. и 22. августа након одлука окружних уписних комисија. 

Додатни рок за полагање завршног испита за осмаке наставља се данас, 14. Августа, тестом из математике. Полагање трећег теста одржаће се у петак, 15. августа.

