Половина Европљана верује у превентиву, али значајан број избегава здравствене прегледе
Здравствени извештај ШТАДА групе за 2025. годину показује охрабрујући напредак у превентивној здравственој заштити: 66% Европљана иде барем на неке од здравствених прегледа у односу на 57% у 2023. години.
У Србији, 55% грађана иде на све или неке од расположивих превентивних прегледа, што је близу европског просека, али и даље оставља простор за напредак.
Упркос повећању, сваки трећи Европљанин и даље одустаје од превентивних прегледа. Многи су уверени да су „довољно здрави“ (28%) или једноставно нису сигурни који су им прегледи потребни (25%). Неки имају проблема са доступношћу прегледа (18%) или са трошковима превентивне неге (16%). Подаци показују значајне разлике у приступу превентивним прегледима међу европским земљама. Док је Холандија на челу са чак 79% својих грађана који одлазе на прегледе, Румунија (39%) и Казахстан (42%) бележе најмањи степен укључености.
Жене и старија популација у Европи чешће одлазе на превентивне прегледе, док мушкарци и млађе генерације неретко избегавају одлазак код доктора. Најчешћи разлози за неодлазак на прегледе су осећај да су непотребни (28%) и недостатак информација који прегледи су доступни и корисни (25%).
Најјача уверења заговорника превенције је да су здравствени прегледи важни и да имају смисла (55%), осећај мира у вези са сопственим здравственим стањем (50%) и могућност раног откривања потенцијално штетних болести, што омогућава брзу интервенцију (35%). Половина Европљана види превентивне прегледе као кључ за очување мира и сигурности када је реч о здрављу.
У Србији, као и у другим земљама, жене углавном иду на прегледе због осећаја одговорности и дугорочне користи, док мушкарци углавном иду на превентивне прегледе по препоруци изабраног лекара. Занимљиво је и да млади (18-34 године) најчешће одлазе на прегледе због генетских предиспозиција за озбиљне болести, док старији од 55 година инсистирају на важности превентивних програма.
Здрав начин живота помаже, али изазови остају
Више од 70% грађана Европе, укључујући и Србију, предузима мере како би унапредили здравље кроз здраву исхрану, активности попут физичког вежбања и узимања суплемената. Међутим, значајан број људи (25%) у потпуности занемарује превентивне навике уз изговоре попут недостатка времена или финансијских средстава. Најзадовољнији превентивним здравственим прегледима су грађани Чешке, Француске и Аустрије, док су најнезадовољнији грађани Мађарске, Казахстана и Румуније. Половина грађана Србије задовољна је превентивним здравственим услугама.
Најновији Здравствени извештај ШТАДА групе сугерише да је неопходно радити на едукацији грађана о значају превенције, као и на унапређењу квалитета и доступности здравствених услуга широм Европе. Свесна улагања у превентиву могу смањити трошкове здравствене заштите, али и повећати квалитет живота бројних грађана.
Сазнајте више о ставовима грађана Европе по питању здравствене превенције и осталим питањима у STADA здравственом извештају за 2025. годину.