ПОСЛАСТИЦА ЗА ЉУБИТЕЉЕ МУЗИКЕ И ПИВА Наступом "E-play” почео Beer fest на београдском Ушћу
Алтернативна рок група "E-play” otvorila је вечерас музички фестивал "Beer fest” на београдском Ушћу, пред љубитељима музике и пива.
"Диши дубоко", "Херој", "Диван дан", биле су само неке од нумера које је извео бенд, након што су преузели сцену од предгрупе "Recover”.
Како је најављено, након nastupa "E-play”, главна бина припашће саставу "One people”, а уследиће и концерти бендова "Освајачи” и "Ortodox Celtsс”, док ће у оквиру Electroо бине наступити "Anyushka”.
Осим музичког програма и бројних бендова који ће наступити вечерас и током наредна два дана, посетиоци имају прилику да уз купљену улазницу пију пиво бесплатно.
Програм фестивала почео је у 19.30 часова, а у сличном термину почеће и наредна два дана.
Сутра ће на главној бини наступити бендови "Пакс”, "Jocker out”, "Рибља чорба”, "Бркови” i "Nipplepeople”.
Последње вече фестивала резервисано је за наступе група "Лавина”, "Леб и сол”, "Буч Кесиди”, "Атомско склониште” и "Дивље јагоде”.
Како је раније саопштено, фестивалске капије отварају се сваког дана од 18.30 часова, а програм траје до један час иза поноћи. Организатори препоручују долазак јавним превозом или пешке, будући да током фестивала важе измене у саобраћају.