clear sky
26°C
28.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1757
usd
100.6578
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОСЛАСТИЦА ЗА ЉУБИТЕЉЕ МУЗИКЕ И ПИВА Наступом "E-play” почео Beer fest на београдском Ушћу

28.08.2025. 22:35 22:38
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
в
Фото: Танјуг/Јадранка Илић

Алтернативна рок група "E-play” otvorila је вечерас музички фестивал "Beer fest” на београдском Ушћу, пред љубитељима музике и пива.

"Диши дубоко", "Херој", "Диван дан", биле су само неке од нумера које је извео бенд, након што су преузели сцену од предгрупе "Recover”.

Како је најављено, након nastupa "E-play”, главна бина припашће саставу "One people”, а уследиће и концерти бендова "Освајачи” и "Ortodox Celtsс”, док ће у оквиру Electroо бине наступити "Anyushka”.

Осим музичког програма и бројних бендова који ће наступити вечерас и током наредна два дана, посетиоци имају прилику да уз купљену улазницу пију пиво бесплатно.

Програм фестивала почео је у 19.30 часова, а у сличном термину почеће и наредна два дана.

д
Фото: Танјуг/Јадранка Илић

Сутра ће на главној бини наступити бендови "Пакс”, "Jocker out”, "Рибља чорба”, "Бркови” i "Nipplepeople”.

Последње вече фестивала резервисано је за наступе група "Лавина”, "Леб и сол”, "Буч Кесиди”, "Атомско склониште” и "Дивље јагоде”.

Како је раније саопштено, фестивалске капије отварају се сваког дана од 18.30 часова, а програм траје до један час иза поноћи. Организатори препоручују долазак јавним превозом или пешке, будући да током фестивала важе измене у саобраћају.  

 

фестивал бир фест
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај